打臉警察！新北男酒後移車遭開罰　法官：酒測值0.16應先勸導

▲一名許姓男子遭警方攔查酒測值為0.16毫克，當場遭開單罰3萬元，他不服提出行政訴訟。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北市一名許姓男子，今年3月因違規臨停於公車專用停車格，經警方攔停酒測，酒測值為0.16毫克，當場舉發酒後駕車裁處罰單3萬元，並吊扣駕照2年，他不服提行政訴訟，台北地院認為警方未依規定以「勸導代替舉發」，撤銷原處分，判許免罰，可上訴。

許男主張，他酒測值為0.16MG/L，且是初犯，當時僅是要移車，不是開車在馬路上，員警應以勸導為主，並聲明希望原處分撤銷。

而新北市政府交通事件裁決處提出抗辯，表示許男違規於公車專用停靠格已違反道交處罰條例，喝酒又開車，罔顧其他用路人行車安全，警方依道路交通管理事件統一裁罰，行使警察裁量權，不給予勸導，並無違誤！

但判決指出，依照內政部警政署針對警察辦理取締酒駕程序，駕駛人吐氣所含酒精濃度達每公升0.15毫克以上未滿每公升0.18毫克之未肇事案件，且無不能安全駕駛情形者，應當場告知其違規事實，指導其法令規定，勸告其避免再次違反，及當場填製交通違規勸導單，並人車放行」，員警應以勸導代替舉發。

法官認為，員警攔停原因，是因為看見許男違規將車輛臨停於公車專用格，進而聞有酒味所以酒測，直接開單沒有勸導，但許男酒測值為0.16毫克，並無肇事責任，且無不能安全駕駛情形，應符合「勸導代替舉發」規定，但警方開單，已違反平等原則、比例原則等一般法規範，顯有裁量怠惰情形，因此判許男可撤銷原處分以及免罰。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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