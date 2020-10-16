未兩段式左轉＋闖紅燈列取締重點　內埔警宣導＆取締並行

▲屏東縣內埔警分局宣導、取締並重執行違規交通取締勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局鑑於機車事故往往導致人員傷亡，加強分析2020年以來機車事故肇因，發現多為闖紅燈、車速過快及未依規定兩段式左轉等因素造成，為期有效改善，該分局嚴格取締易生事故違規取締勤務，確保用路人交通及生命財產安全。

交通組長巴龍祥表示，警方透過9月份執行的全台路口交通大執法工作，提升民眾對於路口安全的重視，有效降低違規及車禍發生，為延續交通執法效益，縣警局交通隊每月將擇一種違規態樣作為重點執法項目。

10月起到12月，將闖紅燈、超速、未依規定兩段式左轉為執行重點，與該分局分析交通事故肇吻合，警方已加強類似違規取締勤務。

該警分局已責派各分駐（派出）所正、副所長，先進入各部落的關懷據點，或利用社區治安會議時段，向民眾宣導警方執法重點項目，提醒民眾遵守交通規則，不要拿生命、身體安全開玩笑。

分局長蔡耀順表示，宣導與取締均為警察執法手段，事前宣導能提醒民眾遵守路權規則，事後嚴格取締係保障大眾行的安全，而各項交通專案旨在保護民眾生命財產安全，惟有養成良好的行車意識，才能避免事故發生，期許民眾配合警方執法工作，確保安全。

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