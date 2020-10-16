南迴公路大執法！大貨車超重逾17噸　開罰4萬6...3天取締58件

▲屏東縣警察局交通隊草埔小隊及枋寮分局已在台9線草埔檢查站，24小時全時段針對3.5噸以上大貨車執行取締超載。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

公路總局19日起開放43公噸以下大貨車行駛草埔森永隧道，屏東縣政府警察局避免大型車輛行經南迴公路超載威脅行車安全，在台9線草埔檢查站啟動24小時全時段針對3.5噸以上大貨車實施過磅檢查勤務，發現有百分之3左右車輛超載，其中一輛竟然超重17點多公噸，依規定開單處以新台幣4萬6千元罰鍰，並要求其卸貨，籲請駕駛遵守規定，以免得不償失。

▲▼草埔隧道示意圖、過磅檢查。

公路總局公告於10月19日12時起，南迴公路台9線草埔森永隧道，除總重達43公噸以上大貨車、全聯結大貨車、超尺度（超重、超高4.6公尺、超寬、超長）大貨車、載運柴油、汽油、強酸強鹼溶液等危險物品大貨車、動力機械車輛等車種外，開放一般大貨車通行。

屏東縣政府警察局交通隊草埔小隊及枋寮分局已於12日12時起，在台9線草埔檢查站，24小時全時段針對3.5噸以上大貨車實施過磅檢查，取締超載違規行為； 到15日中午止，共攔檢過磅大貨車1629輛，取締超載58件（含卸貨8台）件，不合格率3.56％。其中有一輛限重35噸的大貨車，超載17.26公噸，達到52.26公噸，依據道路交通管理處罰條例第29條之二，應處以新台幣4萬6千元罰鍰，並要求其卸貨。

縣警局長李文章提醒大貨車駕駛人特別注意，草埔隧道內大貨車請保持100公尺以上行車安全距離 ；貨物應使用防塵布或其他不透氣覆蓋物緊密覆蓋防止載運物料掉落或泥水滴落地面之防制設施，並應綑紮牢靠，邊緣向下延伸覆蓋至車斗上緣以下15公分以上，並呼籲駕駛人依規定超運，確保交通安全。

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