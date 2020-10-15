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抗拆部落屋自焚！「彩繪爺爺」災後打造藝術村...喚起思鄉情

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▲快訊／長老自焚...違建永久屋今開拆！族人靜坐阻擋　出動250警力（圖／記者黃子倩翻攝）

▲屏東縣禮納里部違建永久屋15日進行開拆作業，族人靜坐阻擋挖土機進入。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者徐愷昕／綜合報導

屏東縣禮納里部落族人為了永久屋強拆議題，13日上午到屏東縣政府前陳情抗議，但沒想到，其中一名盧姓長老卻揹著十字架的引火自焚，猛烈的火勢瞬間將其燒成火球，瞬間嚇壞一旁族人。而據了解，這名自焚的長老本名盧啟村，他是部落裡知名的美術家，族人都稱呼他為「彩繪爺爺」，自從全村搬至永久屋後，沒上過任何美術課的他就開始拿起畫筆，替部落牆面裝飾，畫上回憶中的故鄉。

▲▼屏東男子抗議突引火自焚。（圖／民眾提供）

▲73歲長老盧啟村為了抗議政府強拆部落屋，13日竟引火自焚，嚇壞一旁眾人。（圖／民眾提供）

73歲的盧啟村原本居住在霧台鄉好茶村，怎料2009年一場八八風災襲來，部落家園慘遭沖毀、瞬間被夷為平地，全村2011年時只好搬遷至禮納里永久屋。雖然生活面臨驟變，但樂觀的盧啟村不去看自己失去的東西，反而格外珍惜現在擁有的生活，到了永久部落後，他開始用擅長的繪畫替家園裡的運動場、房屋外牆增添色彩，用畫筆保留回憶中的故鄉。

族人都非常感謝盧啟村的，覺得他的創作把大家的靈魂都帶回了家，而在這之後，盧啟村也走訪六龜、新開、寶來等受創嚴重的部落，用美術療癒人心，雖然他沒有接受過任何正規的美術訓練，但天生就富含藝術細胞的他，不管是石板、木頭還是砂紙，都可以成為他的繪畫框。

身為部落長老的盧啟村，13日在陳情抗議中趁大家不注意時點燃火勢，眾人見狀嚇壞，立刻將他拉至一旁水池滅火，事後盧啟村被送往屏東醫院急救，最新消息指出，他目前則已轉至高雄長庚接受照護。

▲快訊／長老自焚...違建永久屋今開拆！族人靜坐阻擋　出動250警力（圖／記者黃子倩翻攝）

▲屏東縣政府出動250名警力前往現場。（圖／記者黃子倩翻攝）

對此，屏東縣政府原住民處強調，今（15）日執行拆除的是在公有土地上自己蓋的超大三樓營業建物，而非永久屋，縣府依法執行公務，其他超出永久屋使用情況均列冊管理，並不會擴及拆除，請部落族人安心，縣府也會繼續透過管道或修法，協助爭取放寬永久屋限制，以符合族人居住現況需求。

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