男喝酒解悶醉倒鐵捲門前　屏警人臉辨識系統助返家

▲屏東警分局公館派出所警員王家祥、黃憲昌連絡廖男家人將他帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市廖姓男子心情不好喝悶酒，酒醉躺臥在一戶人家鐵捲門前，危急安全，警方獲報前往處理，發現醉到無法說出身分，利用M-POLICE系統內的人臉辨識系統查出身分，連絡胞姐前來帶回，期間警方還傾聽他廖抱怨的不如意，頻頻安撫他。

屏東警分局公館派出所於日前中午11時許接獲報案，稱有民眾酒醉倒臥路旁，深怕其遭遇不測或身體不適，於是趕緊請警方幫忙。警員王家祥、黃憲昌立刻前往現場，後來於一戶住家發現一名男子躺在鐵捲門前，不僅無法說明自己身分，身上也沒有任何證件。

警方見狀立刻利用警用M-POLICE系統內的人臉辨識系統，經比對後查出他姓廖（50歲），循線立刻通知其家屬前來。經了解，廖男因心情不佳獨自飲酒後不勝酒力，而倒臥該處休息，在等待家屬前來期間，王姓員警不厭其煩聽其訴說他的煩惱，並關心、鼓勵廖男。

他的姊姊一到現場，便頻頻向王姓、黃姓兩位員警道歉，並說因弟弟最近心情不好，常常外出酗酒後就找不到人，所幸弟弟沒有發生危險，感謝警方的幫忙。

警方呼籲民眾飲酒過量，有害健康。與朋友暢飲前應審慎評估自身健康狀態，且為顧及大眾及自身安全，嚴禁酒後駕車，可代叫計程車或指定駕駛，確保安全。

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