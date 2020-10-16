　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

男喝酒解悶醉倒鐵捲門前　屏警人臉辨識系統助返家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東警分局公館派出所警員王家祥、黃憲昌連絡廖男家人將他帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局公館派出所警員王家祥、黃憲昌連絡廖男家人將他帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市廖姓男子心情不好喝悶酒，酒醉躺臥在一戶人家鐵捲門前，危急安全，警方獲報前往處理，發現醉到無法說出身分，利用M-POLICE系統內的人臉辨識系統查出身分，連絡胞姐前來帶回，期間警方還傾聽他廖抱怨的不如意，頻頻安撫他。

屏東警分局公館派出所於日前中午11時許接獲報案，稱有民眾酒醉倒臥路旁，深怕其遭遇不測或身體不適，於是趕緊請警方幫忙。警員王家祥、黃憲昌立刻前往現場，後來於一戶住家發現一名男子躺在鐵捲門前，不僅無法說明自己身分，身上也沒有任何證件。

警方見狀立刻利用警用M-POLICE系統內的人臉辨識系統，經比對後查出他姓廖（50歲），循線立刻通知其家屬前來。經了解，廖男因心情不佳獨自飲酒後不勝酒力，而倒臥該處休息，在等待家屬前來期間，王姓員警不厭其煩聽其訴說他的煩惱，並關心、鼓勵廖男。

他的姊姊一到現場，便頻頻向王姓、黃姓兩位員警道歉，並說因弟弟最近心情不好，常常外出酗酒後就找不到人，所幸弟弟沒有發生危險，感謝警方的幫忙。

警方呼籲民眾飲酒過量，有害健康。與朋友暢飲前應審慎評估自身健康狀態，且為顧及大眾及自身安全，嚴禁酒後駕車，可代叫計程車或指定駕駛，確保安全。

▲Her今天推出雅詩蘭黛「全新小棕瓶」特潤超導全方位修護露50ml原價3950元，特價2350元

ET快訊
騎單車屁股整片麻！30歲壯男崩潰「床上完全不行」　醫一摸傻了
分開200多天…李榮浩「貼心2考量」悄送大禮！　楊丞琳PO照
北捷醫師狼襲胸…下跪求和解！　被害女現身說話了
蘋果還有第三次發表會？　「3新品」將登場
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東林管處森林護管員甄試　月薪3萬元起跳…即日起郵寄報名

屏東男開槍「解悶」！警10小時火速逮人　縣長潘孟安頒獎

未兩段式左轉＋闖紅燈列取締重點　內埔警宣導＆取締並行

男喝酒解悶醉倒鐵捲門前　屏警人臉辨識系統助返家

雙北合作2025世界壯年運動會　3城市申辦唯一訪視獲肯定

新北農業局惜食物流平台　餐廳安心購買無毒「蔬果格外品」

今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙….麗寶訂桌達6成

出生泰北！他戀上台灣女孩　李文開泰式餐廳獲米其林餐盤推薦

活化水利用地　桃園蘆竹海湖運動森林公園竣工

快訊／涉未經核准生產醫療口罩　康匠負責人訊後35萬元交保

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

屏東林管處森林護管員甄試　月薪3萬元起跳…即日起郵寄報名

屏東男開槍「解悶」！警10小時火速逮人　縣長潘孟安頒獎

未兩段式左轉＋闖紅燈列取締重點　內埔警宣導＆取締並行

男喝酒解悶醉倒鐵捲門前　屏警人臉辨識系統助返家

雙北合作2025世界壯年運動會　3城市申辦唯一訪視獲肯定

新北農業局惜食物流平台　餐廳安心購買無毒「蔬果格外品」

今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙….麗寶訂桌達6成

出生泰北！他戀上台灣女孩　李文開泰式餐廳獲米其林餐盤推薦

活化水利用地　桃園蘆竹海湖運動森林公園竣工

快訊／涉未經核准生產醫療口罩　康匠負責人訊後35萬元交保

外景主持人劉沛穎偽出國　意外造訪「台灣陰間銀行」

三寶媽IG全是美照「私下邋遢真面目曝光」！　女星車上走光傻眼了

瓦城泰統集團旗下130間餐廳　全面取得國際組織SGS升級標章

在地人也愛吃的銅板下午茶！無名鐵皮屋水煎包　皮酥咬下爆韭菜餡

孫大千砲陳柏惟推美豬蜜汁火腿：不當川普兒子太可惜

小鬼逝世1月前夕…峮峮「把哭聲調靜音」　轉發文惹心疼：人生的苦要自己承擔

食安諮議會2/3委員反美豬　民眾黨要求公開會議紀錄

救贖賽季圓滿落幕！霍華德、湖人有意繼續合作　勇士殺出搶魔獸

22歲勇士「1勝投手」比下克蕭　G4斧頭軍10比2勝道奇聽牌

洗波霸珍珠！手搖飲菜鳥「一個地獄舉動」全場看傻　網噁：有陰影

地方熱門新聞

陳永和：林飛帆在生不救！死後捻香

涉未經核准生產醫療口罩　康匠負責人35萬交保

半路碰到熟人！吊嘎男打招呼慘摔

今年春酒沒吃到　企業報復性吃尾牙

台中男童連吐7天　X光一照大人全嚇壞…..磁條、鐵珠黏一排

戀上台灣女孩　李文開餐廳獲米其林餐盤推薦

瞄準小資女！新光三越台中店設美妝複合店

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

高端健檢需求拉高….中部激增3成

桃園建置約169公里長　共同管道

桃園蘆竹海湖運動森林公園竣工

女大生超商打工養家　遭店長砍班逼辭職

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

2020桃園觀音萬聖南瓜節　活動更精彩

更多熱門

相關新聞

南迴公路大執法！大貨車超重逾17噸　開罰4萬6

南迴公路大執法！大貨車超重逾17噸　開罰4萬6

公路總局19日起開放43公噸以下大貨車行駛草埔森永隧道，屏東縣政府警察局避免大型車輛行經南迴公路超載威脅行車安全，在台9線草埔檢查站啟動24小時全時段針對3.5噸以上大貨車實施過磅檢查勤務，發現有百分之3左右車輛超載，其中一輛竟然超重17點多公噸，依規定開單處以新台幣4萬6千元罰鍰，並要求其卸貨，籲請駕駛遵守規定，以免得不償失。

新北男酒後移車遭開罰　法官：酒測0.16應先勸導

新北男酒後移車遭開罰　法官：酒測0.16應先勸導

內湖警站大門A拾得物　二審判刑2年

內湖警站大門A拾得物　二審判刑2年

部落屋被拆自焚！彩繪爺爺災後用心打造藝術村

部落屋被拆自焚！彩繪爺爺災後用心打造藝術村

國際商務組織BNI看好潛力　首辦「屏東商業論壇」

國際商務組織BNI看好潛力　首辦「屏東商業論壇」

關鍵字：

屏東警察鐵捲門心情服務

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

七年級10大衰事「教召只排第4」

好市多玩具特價！爸買回家：兒子玩瘋

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

北捷襯衫大叔貼嫩妹胸部　網認公事包起底

輪椅男裝義肢行乞　金山警一查竟是通緝犯

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面