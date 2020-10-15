尺寸表超殘酷對比！iPhone 12 mini被封「真正小手機」：屌打SE 2

▲iPhone 12 mini。（圖／取自蘋果直播）



記者黃可昀／綜合報導

iPhone 12系列中討論度最高的就是 12 mini，不少人期待小體積的iPhone強勢回歸，有網友研究蘋果官網後發現，「其實 iPhone 12 mini才是真正的小手機」，無論是高度、寬度、重量都比第二代的 iPhone SE更小也更輕，「這樣 iPhone SE還會熱賣嗎？」

原PO在PTT表示，SE 2 才剛推出不到1年又接著推出 12 mini，從官網貼出的尺寸表來看，12 mini只有厚度微微多出0.1公釐，幾乎是看不出差異，其他都比 SE 2更小巧，這樣看來 SE 2 的賣點幾乎就只剩下「實體按鍵」還有價格比較便宜，「不曉得 iPhone 12 mini是否可以再次帶動小手機熱潮？」

▲iPhone 12 mini 與 SE 尺寸對比。（圖／翻攝自蘋果官網）



網友指出，雖然在尺寸上 12 mini 略勝一籌，但 SE 的touch ID功能（指紋辨識）在很多果粉心裡仍有無可取代的地位，有些人就是不習慣用小白點，喜歡用手指直接壓按鍵的感覺，「聽說很多人為了指紋死守SE 2」、「SE 2有指紋，對一些人來說還是不能取代吧」、「買SE 2 大多都是喜歡那個實體home鍵跟小螢幕。」

不過，也有人認為 12 mini 推出後 SE 2 就沒什麼人會買了，無論大小、性能各方面都是 12 mini 比較傑出，「12mini畫面、性能、好拿度，全面屌打SE 2」、「SE 2 唯一賣點，最便宜頻果手機」、「SE 2就是過度機，被打臉就是事實。」