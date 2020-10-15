月入3萬、月入25萬差在哪？台中警局「一張宵夜」秒解　網友跪了

▲月入3萬vs.月入25萬的差別，台中市警局局長市一張圖秒解。（圖／翻攝「TCPB 局長室」）



網搜小組／柯振中報導

近日「月入3萬與25萬」的議題在網路上延燒，引起許多討論，成為爭論不休的問題。對此，台中市府警察局長市以一張圖解析差異，光從宵夜就比較出了高下，也在短短時間內收穫了上千個讚。

媒體公司「一件襯衫」創辦人黃山料日前在臉書發文，討論「月入25萬與月入3萬」之間的差異，認為除了社會階層不同，煩惱應該是相同的，意外引起網路論戰，他也因此被罵了好幾天。

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這起事件引起了風波，內政部小編14日也在臉書發文跟風，PO出一張圖，提醒民眾無論月收入多少，還是要洗手防疫，但圖中「月入3萬」的人是用臉盆來洗手，「月入25萬」的人則是用金色臉盆來洗手，惡搞意味十分濃厚。

▼內政部宣傳國際洗手日，引用時事梗。（圖／翻攝內政部臉書）



台中市政府警察局局長室小編15日也跟上風潮，在臉書粉專「TCPB 局長室」上貼出「月入3萬與月入25萬」的差異，其中「月入3萬」的人宵夜是熱炒搭配啤酒，「月入25萬」則是高級肉品配上白蘭地，差異不言而喻。

「TCPB 局長室」提醒，在酒測器前面，無論月入3萬還是月入25萬，眾人一律平等，不問收入，只問酒精濃度，民眾喝完酒千萬不要開車，「一旦發生意外，生命的可貴可是無法以收入多寡衡量的。」

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