他吃宵夜竟人車消失！警急找至清晨…「跌落溝渠」

▲屏東縣內埔警分局警員穆彥廷找了5小時才發現鍾翁人車摔進溝渠內 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉鍾姓老翁行動不便，晚上單獨騎乘4輪電動車外出吃宵夜，到凌晨零時仍未返家，太太報警求助，警方沿著可能路線找尋、調閱監視器均未發現，直到清晨5時，晨間運動的民眾才發現，老翁跌落溝渠，警消緊急趕往救起，報無大礙，但仍送往醫院進一步檢查。

內埔警分局內埔所日前凌晨接獲一名鍾姓婦人報案，稱行動不便的74歲丈夫，騎著電動代步車出門吃宵夜後，卻遲未返家，很擔心發生意外。

警員穆彥廷獲報，先從鍾翁的住家附近巷弄沿途搜尋，並到他可能出沒的小吃店瞭解，惟店家均表示未見到鍾翁行蹤。警方又於大街小巷地毯式尋找，也沒發現鍾翁與其4輪電動車，穆員返回派出所後開始調閱轄內路口監視器，欲找出他的行蹤方向。

至清晨5時許，警方仍在檢視路口畫面時，突然接獲晨運民眾報案，表示在內埔鄉某溝圳發現一名老翁，身旁還有一輛電動車，穆員立即與同事前往查看，果然是鍾翁，他意識清楚，也能溝通，穆員與消防單位合力將鍾翁從溝圳中救起，所幸未失溫，且無生命危險，但仍由救護車送往醫院進一步檢查。

分局長蔡耀順肯定穆員主動積極為民服務精神，值得員警學習；也呼籲大眾，深夜問題多，長者應避免外出，如需深夜獨自外出，應明白告知家人前往地點，俾能迅速獲得援助，避免發生憾事。

► Her今天推出「理膚寶水B5全面修護霜」40ml，原價480元，特價299元

►二手票券豐富你的生活

