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淘寶台灣退出後...下一個是蝦皮？　陸委會：歡迎合法經營

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淘寶台灣（圖／翻攝自淘寶台灣官網）

▲淘寶台灣宣布停止營運。（圖／翻攝自淘寶台灣官網）

記者陳政錄／台北報導

經營「淘寶台灣」的克雷達公司15日宣布，年底停止在台灣營運，外界傳出下一個被盯上的可能是有陸資騰訊背景，總部設在新加坡的「蝦皮購物」。對此，陸委會發言人邱垂正說，政府歡迎外資及陸資來台合法投資，但若查獲未經許可來台投資且屬實的話，將由經濟部依相關法規來裁處。

經濟部8月24日認定「淘寶台灣」為陸資電商阿里巴巴集團實質掌控，對英商克雷達罰款新台幣41萬，限期半年內撤資或改正。在經過近兩個月後，克雷達宣布因「考量市場環境仍存在許多不確定因素」，淘寶台灣今年12月31日後退出台灣市場，且已關閉網站下單功能。

▲▼淘寶台灣剛GG！蝦皮「陸資持股」比例曝光　投審會回應了。（圖／翻攝蝦皮購物）

▲蝦皮因有陸資騰訊背景，也被點名。（圖／翻攝蝦皮購物網站）

對於淘寶台灣退出，蝦皮也遭綠委點名，邱垂正表示，先前經濟部有對來台投資許可辦法進行修正，未來陸委會也會會同主管機關來研議，是否修法，來全面強化我們的法制基礎，彌補制度面的缺失

邱垂正說，關於淘寶台灣，經濟部先前祭出懲處，是因認為阿里巴巴集團具有控制能力，涉及陸資未經許可來台投資，已違反陸資來台投資規定。

他重申，政府歡迎外資及陸資來台合法投資，但應該遵守我方的相關規範，如果查獲未經許可來台投資，屬實的話，將由經濟部依相關法規來裁處。

經濟部方面，部長王美花15日也對此回應表示，淘寶台灣違反陸資投資相關規定，官方依法處理，未來也會嚴審陸資透過轉投資來台灣投資不允許的項目，持續就法制面彌補缺失。

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