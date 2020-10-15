降低台灣防疫負擔　移民署宣布彈性放寬外國人在台期限30天

▲移民署宣布放寬外國人入台期限延期30天。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

考量國際疫情仍屬嚴峻，內政部移民署15日正式宣布，針對今年3月21日及之前入境且目前尚未逾期停留之外國人，將全面第4次自動延長其在台停留期限、以免增加台灣防疫資源及人力負擔。

移民署強調，為避免國際人入出境太過頻繁移動，將有可能造成防疫破口，也希望藉此措施降低社區防疫負荷，針對合法停留超過180日之外國人，前於本年7月17日、8月14日及9月14日3度宣布自動延長30日停留期限之措施，移民署基於新冠肺炎（COVID-19）疫情發生後已經進行第4次放寬停留期限措施。

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移民署表示，相關措施仍將配合中央流行疫情指揮中心對疫情發展狀況之評估，適時檢討調整。相關延期要件及注意事項，關於外國人入出台灣國境停留細節可參閱移民署提供的相關網路連結。



https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/211420/229781/211422/241241/

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