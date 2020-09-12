逃逸移工躲貓貓　專勤隊員一句話…水管爬出11人



▲移民署突擊工地，一舉查獲11名外籍移工。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

移民署新竹專勤隊日前查獲11名逃逸移工，即使外籍移工為躲避追查，藏匿在地下室的涵管內，但仍被專勤隊員識破，包含1名通緝中觀宏專案脫團對象、1名偷渡及9名逾期停居留越南籍非法移工等，共11名外籍移工全部被帶回偵辦。

▲▼11名逃逸移工躲藏在1公尺寬的水管內。

「不要躲了趕快出來！」移民署中區事務大隊新竹市專勤隊查緝人員在工地裡向水泥涵管喊話，只見11名越南籍逃逸移工緩緩從寬度不到1公尺的涵洞裡爬出。

專勤隊人員經過長時間勘查蒐證，於某工地查獲11名越南籍非法外來人口，為躲避查緝，他們甚至跳入地下室正在施工的涵洞中躲藏，但查緝人員仍鍥而不捨，進而一舉擒獲，全案依規帶回偵辦。

專勤隊視察彭文景表示，基於強化外來人口安全管理的決心，不受疫情影響持續執行查察工作，尤其查緝越南觀宏專案脫團越客更是重點工作。未來將持續執行掃蕩行動，以杜絕外籍人士來臺非法工作，同時展現政府強化外來人口安全管理作為。

移民署進一步呼籲，民眾如有發現不法情事，請牢記非法雇主及外國人工作地點與其經常出入處所及時間，向各地移民署專勤隊或勞動部設置之免付費電話0800-000-978提出檢舉，防杜僱用非法外國人，以維護國人就業權益及社會安定。

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