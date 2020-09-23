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中國境管放寬　三類居留許可外國人28日起可入境

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▲從上海入境的旅客，在本地有居所者，可以申請7天集中隔離及7天居家隔離觀察。（圖／記者魏有德攝）

▲目前從上海入境中國的旅客，在本地有居所者，可以申請7天集中隔離及7天居家隔離觀察。（圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／綜合報導

中國國家移民管理局23日公布，根據當前新冠肺炎疫情形勢及防控需要，將調整自2020年9月28日0時起，允許持有效中國工作類、私人事務類和團聚類居留許可的外國人入境。這是中國3月28日起，因疫禁止外國人士入境後的新一次放寬。

受新冠肺炎疫情影響，中國今年於3月26日宣布，當月28日起，暫時停止外國人持目前有效來華簽證和居留許可入境；後隨國際疫情局勢改變、企業復工復產需要，逐步開放商務人士或特殊入境，包括與南韓、德國等多國家建立專門通道。

中國國家移民管理局指出，持上述有效居留許可者，無需重新申辦簽證，但如外國人持有的上述三類居留許可，已於2020年3月28日0時後過期，在持有人來華事由不變的情況下，可憑過期居留許可和相關資料，向中國駐外使領館申辦相應簽證入境。

公告強調，上述人員需嚴格遵守中方防疫管理規定。另3月26日由外交部、國家移民管理局聯合發布的《關於暫時停止持有效中國簽證、居留許可外國人入境的公告》其他措施，仍將繼續實施，中方將在確保防疫安全前提下，逐步有序恢復中外人員往來。

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