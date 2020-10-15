戶外用餐險瞎眼！發情喜鵲「戳爆眼球」　角膜秒貫穿血流滿面

▲澳洲一名男子在戶外用餐時險被喜鵲戳瞎雙眼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

澳洲68歲男子格林德曼（James Glindemann）於14日在一家露天購物中心外長椅上準備吃午餐時，一隻喜鵲突然撲向他的臉，導致左眼被打中，但格林德曼認為傷害不大，殊不知幾秒後，喜鵲瞬間又從水泥地上起飛，用尖利的鳥喙狠狠地戳進格林德曼的右眼，導致他視線模糊、滿臉是血，緊急打電話求救。

根據《衛報》報導，格林德曼14日在距離墨爾本200公里的購物中心戶外長椅上打開了他的午餐盒，一隻澳洲本土喜鵲飛到他面前，與他對視幾秒後，突然朝臉部撲了過來，左眼被攻擊的格林德曼先是一陣驚嚇，但並不覺得受到嚴重傷害，就沒有把午餐從手裡放下。

格林德曼表示，當時沒有把飯放下，似乎是個錯誤，「我想牠就是這麼想的，一看到我沒有把食物放下，牠就立刻襲擊了我的右臉，狠狠地戳在我的眼睛上，還吸了些血。」滿臉是血的格林德曼，撿起了掉在地上的飯，想走向他的車，但角膜被貫穿後，視線卻是愈發模糊。

格林德曼說，「我離車越近，我的視線就越差，我想照鏡子看看受傷的程度，但我根本無法集中注意力。」格林德曼只好趕緊打給救護車，因傷勢過於嚴重而轉院至維多利亞皇家眼耳醫院（Royal Victorian Eye and Ear Hospital），並在那裡接受2小時的角膜縫合手術，目前視力仍然模糊。

院方人員坎貝爾（Thomas Campbell）表示，每天約有60名患者為了治療與鳥類有關的眼部損傷而來到這家醫院。據報導，澳洲鳥盟組織專家杜力（Sean Dooley）警告，澳洲本土喜鵲能夠識別個體的面孔，且在交配季節，較具攻擊性的喜鵲會攻擊「侵犯自己領域」或牠們「認為有威脅的人」，但由於防疫規定民眾須佩戴口罩，可能將導致維多利亞的喜鵲交配季節比往常更糟。

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