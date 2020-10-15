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鈔票太大張！民怨「錢包塞不下」　楊金龍：列新台幣改版考量

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▲▼林楚茵質詢央行總裁楊金龍。（圖／翻攝國會頻道）

▲林楚茵質詢央行總裁楊金龍。（圖／翻攝國會頻道）

記者蔡文鈴／台北報導

中央銀行楊總裁金龍15日赴立法院財政委員會備詢，民進黨立委林楚茵質詢時表示，有民眾反映新台幣紙鈔太大張「錢包塞不下」，央行是否考慮改版？楊金龍則回應，會列入考量。

林楚茵在質詢時表示，新台幣尺寸比其他國家貨幣都還要大張，也秀出其他國家的紙鈔舉例，像是越南、緬甸、馬來西亞等國家，紙鈔都越來越小張。

對於紙鈔尺寸問題，林楚茵拿出錢包示範，其他國的紙鈔尺寸小很容易塞進前包「但塞新台幣2000元塞不進去 ，這不是因為這是小錢包，像2000元、1000元新台幣也都是塞不進錢包的，要硬塞。」

林楚茵認為，現在紙的原料比較貴，站在資源上有效應用，央行是否考慮台幣不用做那麼大張節省紙張。對此，楊金龍表示，委員的意見非常好，未來新台幣改版時會列入考量。

此外，林楚茵也提到二字頭鈔票在市場上的流通性，像是2000元跟200元在市面上的流通性低，除了過年包紅包之外，很少人使用，未來可降低預算印製二字頭鈔票。

楊金龍表示，雖然2000元鈔使用的比重不高，但還是有成長，之所以流通性低，是因為電子支付、數位轉帳很方便，因此影響使用率，此外，若通貨膨脹非常大時，2000元會非常好用，但主要是因為台灣物價平穩，林楚茵強調，希望央行適時考量成本問題，不需印製過多。

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