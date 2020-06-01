民族公園設環狀鞦韆打造搖曳樂園 全區無障礙設計好親民

▲民族公園改造計畫於今(1)日完工啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

後疫情時代，公園玩起來！位於新竹市國賓飯店及隆恩圳旁的民族公園，身處鄰里街區內，但有低窪積水、鋪面凹凸不平、設施老舊或被雜物占用等問題，因此市府啟動民族公園改造計畫全面改善，全區設計無障礙步道，並設置全台絕無僅有的「環狀鞦韆場」，可供八個人同時盪鞦韆，於今(1)日完工啟用。新竹市長林智堅表示，上任後推動進擊的公園計畫，5年投入近5億，改善23座公園，民族公園是是第22座，最後一座建國公園完成後，就達成改造公園的階段性目標。

林智堅表示，民族公園是在地長輩天天報到、聯絡感情的好所在，但已超過26年沒有大規模整修。改造後有三大目標，包括提供無障礙設施，讓小孩、老人、身障者方便進入，並且要有特色，例如一次可供8人同時使用的「環狀鞦韆場」，就是由舊籃球場架改造而成，是民族公園最大亮點，最後則要保留大樹與綠地，讓來散步的民眾涼爽又舒適。

林智堅表示，新竹市已連續4年獲得五星城市殊榮，近年推出公園改造等政策，都是最貼近民意、符合期待的公共建設。也感謝民眾跟政府同心協力防疫，一同展開防疫新生活運動，並提醒大家解封在即，提醒大家走到戶外，依然要記得勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

新竹市政府城銷處表示，民族公園是進擊的公園與步行城市兩大計畫中的重要公園，總工程經費873萬元，為內政部營建署的補助計畫。民族公園面積約3600平方公尺，過去部分區域被民眾堆置雜物，造成環境髒亂，鋪面也多為水泥及高壓磚等，種類眾多且凹凸破碎，綠地面積空間較少。改善工程保留既有大樹、修剪梳理原有植栽，並加種開花性植物，創造各季節不同特色，減少硬質舖面，增加草地綠蔭。

城銷處表示，將民族公園打造成兒童遊戲區，設置陽光草坡、環狀鞦韆、跳跳板遊戲區，以及親子花架長廊；在樂齡體健區設置長青設施和體健設施，並規劃全區無障礙通路，娃娃車及輪椅皆能順利通行。同時加裝63盞燈具，充足照明提供民眾夜間安全的休憩環境。

城銷處表示，繼成功改造新竹綠園道、中央公園、護城河後，民族公園將城市綠帶進一步由市中心向外延伸，樹林草地將成為市民朋友的好鄰居。