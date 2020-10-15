疫苗不足社區接種站喊卡！鳳山里長抗議...還有人為此口角開砸





▲鳳山里長至議會抗議疫苗不足 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山區5位里長到高雄市議會陳情，起因原本高雄市衛生單位告知會在各里設「流感疫苗社區接種站」，21日上午可免費接種，可是12日左右又通知里長，因疫苗數量不夠，18日起取消接種站，讓里長遭受里民抱怨，抗議電話接到手軟，甚至里長間還爆發嫌隙口角。

因公費流感疫苗嚴重不足，高市府通知各里設立的流感疫苗社區接種站，本月18日起取消，鳳山區多位里長15日到議會前抗議。高雄市里長聯誼會會長劉啟芳表示，鳳山區許多里長向他陳情疫苗嚴重不足的情況，質疑衛福部的行政效力怎麼與對抗新冠肺炎差這麼多？對市民的健康安全亮起了大紅燈，希望陳其邁跟「順時鐘」部長多爭取一些疫苗，為市民謀福利。

中和里里長楊世君說，這樣造成地方困擾和傷害，原本里民一開始就能先到醫院注射，但為了配合里長願意到社區注射站，現在卻沒疫苗可打，沒辦法理解的就會嗆里長，怪里長爭取疫苗不利。

▲一名里長控訴因為疫苗問題服務處遭另一位里長砸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

甚至有兩名鳳山區里長為了疫苗數量分配不足在網路上鬧得不愉快，其中一方9日晚間撂了10人去砸對方的服務處，持棍棒敲擊鐵捲門，盆栽、桌椅砸毀後離去，辦公室內物品無一倖免，被砸林姓里長也到警局報案。警方獲報後立刻循線找到動手一方，最後都被依毀損罪及妨害秩序罪函送高雄地檢署進一步，動手砸服務處的李姓里長也因太衝動的行為感到抱歉。

▲一名里長控訴因為疫苗問題服務處遭另一位里長砸 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

疫苗不足導致爭議不斷，高雄市衛生局指出，今年公費流感疫苗接種情況遠超過去年同期，10月5日開打迄今，高雄市已接種超過33萬5千餘劑，多數合約醫療院所均出現疫苗供不應求狀況。高雄市今年採購73萬350劑四價公費流感疫苗，全市涵蓋率可達26.3％。由於中央採分批配貨方式，截至15日已配送高雄市的疫苗數為47萬5838劑。

考量目前公費流感疫苗短缺，高雄市衛生局將透過疫苗分配管控及彈性調撥，讓疫苗優先使用在四大高風險族群，近期將祭出獎勵措施，請醫療院所優先安排長輩等高風險族群接種。