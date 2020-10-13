新北表揚特優里長及績優民政人員　最年輕31歲三峽安溪里長

▲最年輕的里長是已經連任2屆的三峽區安溪里王曼甄，全心守護你民安全。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為表彰長期為地方奉獻的里長及民政人員，新北市政府13日於新莊典華會館舉辦年度表揚大會，由市長侯友宜頒發獎牌予122位特優里長及51位績優民政人員，感謝他們在第一線提供市民即時且優質的全方位服務。

侯友宜表示，新北市1032位里長不只是市府與市民溝通的橋樑，更是各項市政推動的重要力量，尤其今年新冠肺炎疫情嚴峻，里長們全力配合市府超前部署防疫政策，配合公所執行居家檢疫作業、發送居家防疫關懷包及里鄰防疫宣導等作為，盡心盡力，是新北最堅實的夥伴。

受表揚的特優里長中，最高齡者為81歲雙溪區新基里長李添貴，年事已高但熱忱不減，尤其重視維護里內環境，帶著里民辦理生態研習課程，強化在地認同；最年輕的里長是已經連任2屆的三峽區安溪里王曼甄，今年31歲的她充滿幹勁，不僅積極成立安溪守望相助隊守護里民安全，近來更是全心投入登革熱防治，努力阻絕疫情，沒有一天停下腳步。

▲新北市政府13日於新莊典華會館舉辦年度表揚大會，市長侯友宜頒發獎牌予122位特優里長及51位績優民政人員。



最資深的是石門區乾華里曾清松，連任10連霸服務年資長達38年，擁有豐富基層服務經驗的他，服務熱線全年無休，只要里民有需要，24小時走動式服務，親力親為的認真態度備受里民讚許。

另外，還有為輔導里內中輟生自組醒獅團的汐止區厚德里長陳有諒，不僅讓孩子在學習舞獅技藝中獲得成就感，也透過一次次的交流，循循善誘，讓孩子慢慢回歸學校生活；陳里長也召集醫院志工重新整修淘汰輪椅，放置活動中心供身障者使用，讓「二手愛心輪椅」重新讓愛循環。

泰山區貴子里長戴聯樹則是致力經營綠美化景點，公園內設置的熊貓及機器人裝置藝術，都是他用回收廢棄物一手打造；樹林區中山里長簡炎輝為了讓山佳地區更具特色及探索價值，積極爭取經費改造地方，陸續完成3D彩繪街及Q版玩偶等設置，現已成為樹林地區熱門打卡景點。

▲特優里長中，最高齡者為81歲雙溪區新基里長李添貴。

此外，中和區文元里長吳欣怡、永和區水源里長柯義和、蘆洲區保和里長楊總仁、樹林區中山里長簡炎輝、鶯歌區東鶯里長陳陸賀、淡水區番薯里長王壽喜、瑞芳區碩仁里長林富萬、泰山區明志里長陳春祈、八里區長坑里長洪啟誠等9人服務深獲肯定，今年更同時獲頒內政部特優里長殊榮。

民政局長柯慶忠表示，除了肯定里長們及民政人員在地方上的辛勞付出，更期許繼續與市府打拚，一同打造安居樂業的幸福新北市。

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