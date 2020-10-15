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高雄小鮮肉選里長！「引戰53字」舊文被挖出　他緊急回應

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▲鮮肉猛男選里長。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

▲大肌肌鮮肉選里長注新血，舊文被網友挖出引發爭議。（圖／翻攝自臉書／2022文山里里長候選人 黃大維）

記者趙蔡州／綜合報導

高雄22歲熱血青年黃大維日前表態，決定角逐2022年鳳山區文山里里長，今年7月還在臉書創立粉絲團，傳達理念外也不吝放送養眼猛男照，吸引不少網友關注，不過有網友在他的個人臉書發現，他曾經寫下「思覺失調（精神病）能凌駕於法律之上，這是多麼外掛的存在」，文章被挖出後立刻引發熱議。

黃大維表態參選里長後，他的粉絲團、臉書隨即引起網友關注，就有網友從他的臉書發現，他今年6月11日曾經寫下「思覺失調能夠凌駕於法律之上，在這個法治的社會，這種人好比天龍人，你不敢打他，他卻能隨意的能讓你死，這是多麼外掛的存在」等語，使該篇文章引發熱議。

▲▼大肌肌鮮肉挺出來！參選里長注新血　引戰文被挖出。（圖／翻攝自黃大維臉書）

▲文章被網友挖出來討論後，黃大維隨即在該文章回應。（圖／翻攝自黃大維臉書）

有網友在該文下方留言，「這題0分，非專業請不要隨意批評」、「參政者說這種詆毀精神病患者的話，其實就可以打包走人了」、「攻擊精神病患者的武器不是你的武器」、「等你家人有這種病，你再來這樣說看看」、「你的文看起來不是希望制度問題被正視，就只是情緒化的貼標籤、挑撥、分化，好像有病就是罪一樣。」

對此，黃大維回應，「這題本來就是很難的社會議題，現情況就是對於受害者、患者都很不公平，我們的政府還沒做到大多數人都能接受的平衡點」、「我想說的是在這個「法治社會」，鐵路殺警事件，產生民眾兩極看法的矛盾情況，那這個「法治社會」是不是還能變得更好，於是我才用動漫情節（天龍人）來引述事件的不合理，以上，報告給大家我的出發點。」

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