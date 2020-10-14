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中馬外長會面！　王毅承諾：疫苗研製成功會優先提供

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▲▼疫苗。（圖／路透）

▲疫苗。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

中國國務委員兼外長王毅昨（13）日在吉隆坡同馬來西亞外長希沙慕丁舉行會談，值得注意的是，中方承諾願意在疫苗研製成功並註冊後，優先向馬來西亞提供。

王毅近日展開東南亞五國訪問行程，在完成柬埔寨訪問後，目前到訪馬來西亞，後續還包括寮國、泰國與過境訪問新加坡。13日，王毅在吉隆坡與馬來西亞外交部長希沙慕丁共同會見記者。

王毅表示，雙方一致同意加強戰略協調、深化抗疫合作、探討建立三個重要通道（人員、物資、糧食）、加快共建一帶一路、構建開放型世界經濟、推進中國－東盟合作、維護南海和平穩定、加強國際事務合作等。

考慮到研發和採購疫苗的重要性，馬方歡迎中方承諾在疫苗研發成功後將其作為可及、可負擔的全球公共產品向周邊國家提供。而值得注意的是，中方表示願在疫苗研製成功並註冊後，優先向馬方提供。中方將支持、鼓勵中國企業與馬方在疫苗研發和使用方面，展開全方位合作。

此外，中馬雙方也達成一系列重要共識，其中維護南海和平成焦點，他們認為有關主權國家都應遵循，包括1982年《聯合國海洋法公約》在內的國際法原則，通過友好磋商和談判以和平方式解決爭議。

雙方強調，各方應保持自我克制，不在南海採取使爭議複雜化、擴大化的行動。雙方同意加強海上事務對話，推進海上務實合作。雙方將同其他東盟國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》（DOC），推進海上合作，爭取早日達成實質、有效的「南海行為準則」（COC）。

▲▼當地時間2020年10月13日，中國國務委員兼外長王毅在吉隆坡，與馬來西亞外長希沙慕丁共同會見記者。（圖／中國大陸外交部網站）

▲中國國務委員兼外長王毅與馬來西亞外長希沙慕丁共同會見記者。（圖／中國大陸外交部網站）

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