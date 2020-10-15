超殘忍！貓咪遭小貨車吊掛一路拖行　熱心騎士追趕按喇叭才制止

▲板橋區環河西路上驚見一輛小貨車上掛著一隻貓咪 。（圖／翻攝網友傅小姐臉書）

記者黃宥寧／台北報導

有位網友在臉書上傳一段疑似虐貓影片！事發地點位於新北市板橋環河西路上，畫面中一輛藍色小貨車行駛過去，右側竟掛著一隻垂死的貓咪，這畫面相當驚悚且可怕；行經的女騎士將過程拍下來，也趕緊追上前鳴按喇叭，車主才下車將貓咪放回車上，這畫面令人看了相當痛心。

女網友表示，自己騎車在半路上看到這令人心痛的一幕，這樣中型藍色貨車右側掛著一隻垂死的貓咪，自己便加速追上鳴按喇叭，車主搖下車窗，女網友大聲跟他說「貓咪！貓咪！」，車主下車查看，若無其事，就把貓咪放回車上，女網友說不知道這是不是車主虐貓還是什麼情況，心裡真的很難過。

女網友將影片PO在自己臉書，立刻引來許多朋友憤怒，「好讓人難過耶!! 有拍到車牌的話是可以檢舉的嗎??」、「好不捨怎麼這樣對貓咪」，網友也認為貓咪生命堪憂，真的要趕緊報警處理。

動保法第6條，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，宰殺、故意傷害，或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上2百萬元以下罰金，不過前提是還需要民眾檢舉，調查後查證屬實才會開罰。

・涼感設計，讓生理期不悶熱、更舒適

・團購超強好物

・超值組含各種款式，兼顧所有需求

冒充教授除嬰靈！作法稱她「胸部一大一小」摸一把 還收4800

