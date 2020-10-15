中國9月CPI年增1.7%　豬肉等糧食價格漲幅放緩

▲隨疫情影響降低，大陸物價指數漲幅放緩。（圖／CFP，示意圖）

記者陳政錄／綜合報導



大陸國家統計局15日公布數據顯示，2020年9月，全國CPI（居民消費價格指數）年增率為1.7%、月增率0.2%，漲幅均較上月放緩，顯示受新冠肺炎疫情影響的物價波動因素正在消退。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀稱，9月份，由於各地積極落實六穩、六保政策和常態化疫情防控措施，市場供需狀況總體穩定。

從月增率來看，食品價格上漲0.4%，漲幅比上月下降1.0個百分點，影響CPI上漲約0.09個百分點；年增率方面，食品價格上漲7.9%，漲幅比上月回落3.3個百分點，影響CPI上漲約1.69個百分點。

今年以來漲勢驚人的豬肉方面，9月價格年增率25.5%，比上月大幅放緩27.1個百分點。豬肉價格的月增率方面，董莉娟說，隨著生豬生產持續恢復，存欄不斷改善，儲備豬肉投放增多，豬肉供給有所增加，價格由上月上漲1.2%轉為下降1.6%。

PPI（工業生產者出廠價格指數）部分，大陸今年9月PPI年增率為-2.1%，降幅比上月擴大0.1個百分點，月增率0.1%，呈現年增率降幅略有擴大的情況。

董莉娟表示，PPI在9月份2.1%的年降幅中，去年價格變動的翹尾影響為0，新漲價影響約為-2.1個百分點。

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