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偷留貨？他曬「20盒中衛口罩」道謝康X美好友　網抓包：故意栽贓

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▲▼網友質疑原PO想栽贓康X美。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

▲網友質疑原PO想栽贓康X美。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

記者曾筠淇／綜合報導

中衛特殊色口罩每次一上架就馬上被掃空，先前就有民眾PO出圖文，炫耀自己因為有朋友在全聯工作，所以可以先幫他留貨，他也就不必跟其他人搶破頭。而昨（14日）晚，又有一名網友在臉書上炫耀，曬出近20盒中衛「裸橙色」口罩，並向「康X美友人」致謝；而此時，有眼尖網友卻發現事有蹊蹺，直呼「故意栽贓？」

這名網友在臉書社團「口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社」上，曬出將近20盒中衛「裸橙色」口罩，而一旁也散亂疊放些許藍綠色包裝的「酒棉濕巾」。原PO在文中感動致謝，「謝謝在康X美工作的好朋友，超給力的！先說沒有交換、沒有買賣！」

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由於此款口罩實在很難搶，因此貼文曝光後，立刻引來許多網友謾罵，而原PO隨後也將原文刪除了。不過，由於先前就有網友將原PO的文章截圖起來，因此圖文也再次被PO上社團。

▲▼網友質疑原PO想栽贓康X美。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

▲原PO目前已將貼文刪除。（圖／翻攝自Facebook／口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流 口罩公社）

許多網友看到後忍不住怒批，「看了只想翻白眼，扯後腿」、「又是一隻豬朋友」、「PO那個文感覺就很愛現，少在那」、「不公平的比賽，大家還要執著嗎」、「根本就是炫耀文」、「所以他要那麼多口罩幹嘛」。

然而事實上，原PO文中所道謝的「康X美」友人，理論上並不可能幫他留貨，因為這款配合酒棉濕巾所販售的防疫組合包是由電商所推出。據悉，該電商13日下午3點準時開賣「中衛醫療防疫組」，而內容物就包含一盒30入裝的裸橙色醫療口罩及一盒酒棉濕巾。

眼尖網友發現後，不禁質疑，「故意栽贓康X美」、「包貨包得不爽，故意栽贓小康」、「明明就電商買的組合，為什麼要牽拖康X美」、「康X美沒綁濕紙巾賣啊！是電商才有，嫁禍失敗」、「康X美應該嚴正駁斥，綁售是電商的商品」。不過，也有網友表示，「習慣電商搶不到了，很正常的」、「很多電商都有刷手很正常，所以現在電商才會不定時開賣或藏連結開賣」。

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