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討論口罩禁令罵人小孬孬　「以核養綠」黃士修被訴

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▲▼江啟臣出席「還我公投行動」記者會 黃士修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃士修在臉書上罵網友「小孬孬」遭起訴。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

「以核養綠」發起人黃士修，今年4月間在臉書上質疑中衛口罩違反禁令，輸出到香港，結果和許姓網友在留言串針鋒相對，許質疑黃沒有真憑實據，黃怒嗆「等你去提告，我一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，許男提告後，台北地檢署日前以「小孬孬」確實足以貶損他人，8日依公然侮辱罪嫌起訴黃士修。

因應新冠肺炎疫情，衛福部年初就宣布禁止醫療口罩輸出，黃士修在4月22日上臉書，貼出1篇香港店家販售中衛口罩的新聞，質疑中衛違反禁令，出口到香港，當時中衛緊急發聲明強調，香港店家販售的「是農曆年前的庫存」，開始有網友與黃在臉書上互嗆。

起訴指出，許姓網友認為黃男未經查證，有誹謗中衛公司之嫌，黃反嗆：「回去多讀點書，我等你提告，一天沒收到起訴書，你就繼續當小孬孬」，許男果真提告後，黃辯稱，因為原本是針對中衛疑似違反禁令發文，卻被網友說是涉嫌誹謗，所以提出反駁。

檢察官認為，雙方的留言到最後其實已經跳脫原本的中衛口罩出口議題，變成彼此間的批評攻擊，與公共事務無關，黃若認為網友無法代替中衛指責誹謗，只要說「等你去提告」就好，卻多說「小孬孬」，已經超過合理評論的界線，涉嫌公然侮辱罪。

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