「車門未鎖」遭歹徒搶車刀架脖子　踩油門狂衝撞死無辜路人

▲搶車男子事後在家人的陪同下到警局投案。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

一名38歲劉姓男子因為缺錢花用，今年6月在新北蘆洲區復興路搶劫，持刀闖入一輛路邊未上鎖的臨停轎車，大聲威脅車內的女駕駛意圖搶劫，甚至還把腳擠進駕駛座，試圖踩油門強搶車子，造成多輛車子毀損且有1人死亡。新北地檢署日前依加重強盜罪起訴劉男，另過失致死罪嫌仍在持續偵辦。

事件發生在今年6月20日，38歲劉男因為缺錢花用，在蘆洲復興路閒晃時，看見路邊轎車副駕上放著皮包、駕駛又是女性，心一橫拿出預藏的刀闖進車內，逼迫女駕駛把車開到人煙稀少的試圖搶劫，不過女駕駛遭到拒絕且大喊呼救，他隨即把腳擠進駕駛座，試圖踩油門強搶車子。

▲劉男搶車導致撞1名路人被撞死。（圖／記者游宗樺翻攝）

監視畫面可以看見，劉男搶車的行為導致車輛在馬路狂飆，車子先撞上一名正在騎腳踏車的婦人，接著又逆向撞上路過的國中生，最後又撞上另外2輛車後才停止，下一秒女駕駛衝下車向路人求救，第一時間他還想亂指栽贓別人，直到女駕駛指著他大喊「他就是搶匪」，他才趕緊逃離現場。

警方趕到現場後，劉男已經逃逸無蹤，他們只能先將2名傷者送醫，其中國中生有腿部骨折變形、頭部撕裂傷等，另一名婦人則是重傷昏迷，在醫院搶救2個月仍宣告不治。劉男事後主動投案，坦承持刀搶劫、搶車踩油門等行為，新北地檢署日前依加重強盜罪起訴劉男，另過失致死罪嫌仍在持續偵辦。

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