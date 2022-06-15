洗劫珠寶店！黑衣人囂張砸場畫面曝　得手3000萬「全程不到1分鐘」

▲影片0:33至1:32之間，劫匪衝入珠寶店，火速洗劫後，逃之夭夭。

記者吳美依／綜合報導

美國紐澤西州發生驚天搶案，一群搶匪衝進珠寶店內，舉槍威脅店員不准動，展開瘋狂洗劫後逃之夭夭，他們動作非常迅速，不到1分鐘就得手價值逾100萬美元（約新台幣3000萬）的昂貴珠寶，犯案過程都被監視器拍攝下來。

警方表示，10日晚間7時45分左右，維拉尼珠寶（Virani Jewelers）即將結束營業，一群戴著口罩及手套、全身穿黑衣的男子，跟在員工身後走入前門，他們亮槍威脅店員趴下，接著拿出鐵槌，打碎玻璃展示櫃及櫥窗，將珠寶搜刮一空。

▲美國紐澤西州一間珠寶店遭洗劫，全程不到60秒。（圖／翻攝自YouTube／Sarthi News）



目擊者喬杜里（Misbah Chaudhry）表示，搶匪非常囂張有自信，「他們進來時，感覺好像他們才是老闆。他們說，『好了，所有人都趴下』，打破東西、裝滿袋子，然後離開了，好像他們在這世上沒有任何擔憂。」

當地媒體報導，維拉尼珠寶數名店員掛彩，老闆也為此飽受創傷。警方仍在追捕嫌犯，但附近的10-15間珠寶店目前仍未傳出受害。

2男搶LV專櫃「拎包快閃」不到30秒 超扯片瘋傳！保全站門外看傻眼

10人洗劫LV專櫃「拿了就跑」瞬間得手410萬 快閃上車畫面曝光