抓到了！台中男900萬現金交易虛擬幣遭搶　嫌犯買C300爽泡湯

記者白珈陽／台中報導

台中市林姓男子去年底欲交易虛擬貨幣，以手提箱裝現金900萬元前往交易途中，遭到以松姓男子為首的強盜集團當街搶走後逃逸。台中市第二警分局獲報，立即成立專案小組跟監蒐證，於5小時內就將余嫌等6人逮捕到案，其中還有人在摩鐵泡湯時遭逮；主嫌松男在今年元月從境外返國，警方也一舉查緝到案。台中地檢署偵結，將松男等7人依強盜罪嫌起訴。

▲警方破獲以松嫌為首的強盜集團，將7人移送法辦。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局表示，去年12月初接獲林姓被害人報案，稱前往交易泰達幣途中，裝有900萬元現金的手提箱遭數名歹徒搶劫，還被出手毆打，警方透過監視器以車追人，查出余姓男子等人開車往北部逃逸，立即成立專案小組至基隆、新北等地追緝，於5小時內將余男等6名男子陸續逮捕到案。

▲警方攻堅歹徒所在的摩鐵，有犯嫌在泡湯中遭逮。（圖／民眾提供）

專案小組追查，該強盜集團幕後主嫌松姓男子（25歲）以通訊軟體指揮國內余男等6人，以假交易方式，透過虛擬貨幣仲介商佯裝要販賣虛擬貨幣，由該仲介商媒合林男，誘騙林到場交易時，再強取其裝現金之手提箱。專案人員持續追查鎖定松男的真實身份，不動聲色待松男在農曆年節前由境外返國之際，一舉查緝到案，徹底瓦解該新型態跨境虛擬貨幣強盜集團。

檢警追回該強盜集團的不法所得約60萬元，以及使用贓款所購買的賓士車C300一輛，台中地檢署偵結，認松等7人涉嫌重大，有串滅證、逃亡之虞，依強盜罪起訴，向法院聲押獲准。

▲檢警追回該強盜集團的不法所得約60萬元，以及使用贓款所購買的賓士車C300一輛 。（圖／民眾提供）

台中市第二警分局長陳家銘呼籲，通常會在社群媒體、FB、Line、論壇等非交易所的地方，貼出買賣訊息，無法核實對方身分，交易流程也缺乏第三方監管，容易受騙而損失財物；沒有透過合法及有信用的交易所做虛擬貨幣的交易買賣，往往危機四伏充滿陷阱，請市民大眾務必審慎不要讓自己誤入險境。