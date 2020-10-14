「現在才跟速度說嗨」三星開了蘋果玩笑　暗指 iPhone在5G競賽落後

▲蘋果第二波秋季發表會著重在介紹 5G 和 iPhone 12。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果全新手機 iPhone 12 成了旗下第一款 5G 產品，在發表會上也用了很多的時間來強調 5G 的強大，並由美國電信商 Verzion 的執行長上台宣布 iPhone 12 將有覆蓋全美的 5G 網路。

而三星則是在推特留下一句，「一些人現在才開始跟速度說嗨，而我們已經跟它們做了一段時間朋友了。」



蘋果此次發表會的主題『Hi，speed』，就是強調速度，三星這句幽默話，外界會心一笑。

手機行業間常充滿了企業之間的玩笑和幽默，尤其是當談到三星和 Android 的時候。儘管這兩間公司過去曾是競爭對手，但它們一直維持著良性競爭的關係。兩間公司目前推出的手機定價都差不多，也讓它們得產品都更具吸引力。

5G 網路在市場上仍尚未普及，相對來說還是較新鮮的話題，自從今年三星的 Galaxy S20 系列正式上市以來，該公司的設備包括 Note 系列、Fold 和 Flip系列在內的設備就一直在支援 5G。

看來這些高科技公司之間的競爭，除了在價格和產品技術上廝殺，有時候也會淘氣地在社群網路上互相鬥嘴，然而只要是維持在一個良性競爭地環境下，這些無傷大雅的玩笑也會令機迷們會心一笑。

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