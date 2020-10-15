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蘋果「免費豆腐頭」成絕響！　舊iPhone跟進不附耳機、充電頭

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▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲從今以後豆腐頭都需要額外購買，官網售價590元。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者崔子柔／綜合報導

蘋果昨（14）日發表iPhone12系列手機，並宣布為了減少碳排放，盒裝內不再有電源轉接器及EarPods，且未來所有型號的iPhone都不會附。

綜合《TechCrunch》、《Golfnews》等外媒報導，蘋果為了減少浪費、追求碳中和（Carbon Neutral），減去iPhone盒裝內的耳機及充電器，換上大多數人會需要的USB-C對Lightning連接線，藉此讓每批運輸的產品盒數變多，減少整體運輸次數。

蘋果公司的環境、政策與社會倡議副總裁麗莎（Lisa Jackson）表示，減少包裝推估可降低相當於每年45萬輛車上路的碳排放，希望能在2030年達到零碳排，不論製造、組裝、包裝到回收設備等所有過程都追求碳中和。

▲▼ 。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲未來從蘋果官方購買的iPhone都只會附連接線。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果官方稱使用者通常都已經擁有豆腐頭、耳機，且越來越多人使用無線耳機，為避免閒置，所以未來只附上連接線，不僅是iPhone12系列手機，現在從官網上購買的所有款式手機都不再附有耳機及充電器。

不過iPhone12附贈的充電線是USB-C對Lightning，除非是持有iPhone11的使用者，才會有Type-C的充電頭，因此多數人還是得額外去買充電頭，才能使用iPhone12附的充電線，引起部分人批評是「假環保」。

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