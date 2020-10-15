罵越兇賣越好！鄉民估iPhone 12「爆破式大賣」　網：已被新色煞到

▲網友猜測這次 iPhone 12一開賣又會引來果粉瘋狂搶購。（圖／記者洪聖壹攝）



記者黃可昀／綜合報導

iPhone 12系列發表會結束後，不少果粉覺得和 iPhone 11 Pro的差異沒有很大，似乎沒有換機的必要性，甚至有3C部落客直言「沒有亮點」，即使網路上出現很多負面聲浪，但網友仍好奇「哀鳳12罵成這樣是不是會賣超好？」

一名網友在PTT表示，拿 iPhone 12和 11 Pro相比，幾乎只是常規升級而已，最大誘因就是全新的5G，扣除這點好像沒有換機的必要，但「依照批踢踢的傳統反指標」，每次蘋果出新機都會出現很多批評文，後續銷售量仍屢創新高，似乎罵越兇就賣越好，「今年罵成這樣，是不是爆破式大賣的徵兆？」

▲新色討論度很高。（圖／記者洪聖壹攝）



網友回應，批評歸批評，但很多果粉心裡早就選好要入手哪一支，罵聲多代表討論度高，預估到時候開賣還是會搶瘋，「絕對，我已經看到超多果粉被新色煞到XDD」、「罵是罵，但銷量一樣會很好，我們都知道的」、「大賣啦哪次沒大賣」、「說PTT反指標真的很謎，會來這裡的人本來就比較在意，手機的技術規格，當然會嫌東嫌西」、「蘋果就是手機界精品，能成功塑造這形象很厲害，就算沒什麼很大的更新，還是一堆人搶著買。」

論壇「mobile01」也出現類似討論文，目前網路上對於 iPhone 12的討論大多都是「酸文」，不過看到實體還是會忍不住掏出錢包，「就像汽車版的Toyota還不是買爆」。底下留言指出，「iPhone賣不賣得好的重點，就是在IOS的黏著度及整個蘋果的生態」、「買iPhone潛意識是買它的CV值而不是CP值。」