iPhone 12更輕薄性能強　電池續航力同樣沒縮水

▲iPhone 12。（圖／翻攝自蘋果）

記者陳心怡／外電報導

蘋果今年推出四款iPhone 12系列機型的機身厚度，全部做到了7.4mm，均優於iPhone X以來的三代機型。重量方面，iPhone 12 mini只有133g，iPhone 12只有162g，iPhone 12 Pro也降了1g到187g。不過用戶可能會擔心，在性能更強、螢幕畫質更好、支援5G等前提下，電池續航夠給給力嗎？

根據《9To5Mac》報導，以播放影片時間來看， iPhone 12 mini 續航力可到 15 小時，相較於 iPhone SE、7 和 8 系列，續航力令人印象深刻，和 iPhone XS Max 相較也不遑多讓。

至於iPhone 12續航力可到17小時，最長播放音樂65小時，與iPhone 11的數據一樣。由此可見，儘管iPhone 12電池容量可能減少，但仍舊能夠提供與iPhone 11相近或略勝一籌的續航力。

另外，iPhone 12 Pro續航力同樣也是17小時，不過比iPhone 11 Pro（18小時）少了1小時。

此外， iPhone 12 Pro Max 電池續航力可達 20 小時，與先前 iPhone 11 Pro Max 相比不相上下，《9To5Mac》指出，這也是目前 iPhone 系列電池續航力最長的機種。

▲iPhone電池續航力。（圖／翻攝自9to5mac）