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蘋果iPhone 12發表　陸供應鏈股價集體下跌

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▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12 Pro、homepod，庫克。（圖／路透）

▲蘋果執行者庫克（Tim Cook）展示新發表的iPhone 12手機。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

蘋果iPhone 12終於發表，但大陸供應鏈廠商的股價卻集體下跌，包含立訊精密、高偉電子、丘鈦科技、德賽電池14日都出現明顯跌幅。對此，天風國際分析師郭明錤曾指出，蘋果概念股是否會持續上漲，與iPhone 12系列的售價有關，若售價較iPhone 11高出100美元，部分投資人可能先行獲利了結，造成供應鏈股價的修正。

iPhone 12發表當日，蘋果（AAPL）股價以下跌2.65％報121.1美元作收，大陸供應鏈廠商的股價也在開盤後出現明顯跌幅，港股市場中，高偉電子跌6%，丘鈦科技跌4%，瑞聲科技跌超0.4%；滬深股市中，華興源創跌幅近1%，長盈精密跌近1.5%，藍思科技跌超1.8%，立訊精密跌超2%，德賽電池跌近3.5%，歌爾股份跌超4%。

不過，在iPhone 12發表之前，大陸相關供應鏈廠商其實有過一波漲幅，如蘋果螢幕的供應商藍思科技、華興源創，連接器、天線等精密組件供應商立訊精密，聲學組件供應商歌爾聲學，電池供應商德賽電池等上市公司股價都有明顯漲幅。

▼iPhone 12的攝影功能獲得大幅提升。（圖／Apple）

▲iPhone 12。（圖／Apple）

其中，藍思科技漲幅超過10%，長盈精密漲超8%，立訊精密漲7.54%、歌爾股份漲6.23%，德賽電池與華興源創均漲接近5%。

天峰國際分析師郭明錤在iPhone 12發表之前，曾對蘋果概念股的後勢發表看法，他表示，概念股在新機發表後是否持續上漲，關鍵在於iPhone 12系列的售價。

郭明錤當時指出，若iPhone 12售價低於iPhone 11，則蘋果供應鏈股價將持續上漲，若價格高出100美元以內，則部分投資人可能先行獲利了結，更多投資人將採取觀望態度並等待預購結果，「當售價高出100美元以上時，供應鏈股價將得到修正。」

根據蘋果發布會的資訊，iPhone 12的64／128／256GB版本售價分別為799／849／949美元，比iPhone 11的首發價格高出正好100美元。因此，以郭明錤的邏輯來看，股價變化的原因應是部分投資人先行獲利了結，其餘投資人還正在觀望預購情況。

▼蘋果秋季發表會5G iPhone 12 Pro、homepod，。（圖／取自蘋果直播）

對於iPhone 12的預售情況，大陸老虎證券投研團隊認為，可能會面臨幾個挑戰，首先是定價問題，在蘋果新機發表前，大陸5G廠商就已發表多款新機，大量搶占中低端市場，高端機市場方面，蘋果的全球對手主要為三星和華為，即將在10月下旬發布的華為Mate 40系列會構成一定壓力。

不過，老虎證券也指出，部分海外國家依然抵制華為，可能令蘋果變相搶占華為的份額。

老虎證券還說，大陸5G市場雖然競爭激烈，但5G服務的滲透速度卻慢於4G，導致這一現象的原因可能是，相較於4G時期運營商推出合約機完成產品導入，本輪大陸5G升級週期更多是由手機品牌商推出5G手機以爭奪市場份額，「消費者的5G換機意願短時間內未必拉滿，換機需求更有可能是逐漸提升。」

而在全球範圍內，老虎證券投研團隊認為，相較於歐美乃至全球多數國家，大陸5G基站的部署仍然領先，所以在海外5G傳輸速度的穩定性和覆蓋度都有提升空間的前提下，加上海外5G套餐價格偏高，歐美消費者短期的換機意願也可能受到影響。

▲▼iPhone12顏色。（圖／蘋果官網）

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