快訊／中華電信15時開放預購iPhone 12大當機　官網完全跑不動

▲ iPhone 12（圖／翻攝蘋果官網）

記者余弦妙／台北報導

中華電信今(14)日宣布下午3點起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動，開放預購時發現，官網卡住跑不動。

中華電信原先在稍早於官網公布的10月15日下午3時開放預約，不過今下午1時卻發出新聞稿，宣布預購活動提前至今天下午3時起，開放iPhone 12、iPhone 12 Pro限量網路預約活動；iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款新機將於10月23日上午8點，在全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

不過根據《ETtoday新聞雲》記者實測預購活動，發現中華電信官網似乎卡住了，頁面一直無法正常顯示預購流程，記者一直持續案重整至15時20分仍舊無法順利點開預購頁面。另外，今天也開放預購的遠傳電信根據記者實測結果，預購情況相當順暢。

遠傳網路門市將於今日上午11點起開放iPhone 12全系列線上預約登記，用戶只要於網路門市登記並申辦成功，即可獲得原廠配件購物金1,000元，還有機會將市價13,640元的Nintendo Switch瑪利歐雙重包帶回家。

▲中華電信官網卡住。（圖／取自中華電信官網）

