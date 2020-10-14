電商今起開放線上預約iPhone 12　首波下單最高回饋破3萬

▲Apple官方將於10/16晚間8點開放預購iPhone 12新機，目前有部分電商平台搶先開放線上預約登記。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

蘋果最新iPhone 12終於來了，全系列於台灣時間10/14凌晨正式發表，繼電信業者開放新機預約後，東森購物、蝦皮購物、Yahoo奇摩購物中心也公布線上預約登記時間，並推出超殺預約優惠，其中下單最高回饋破3萬元。

東森購物最快今（10/14）晚6點起搶先開放預約登記iPhone 12，完成登記再贈1,000折價券，結帳時可現折，建議消費者可隨時關注站上「Apple品牌旗艦館」。另也針對舊款iPhone推降價優惠，iPhone 11與官網同步降價，刷卡再享分期及回饋，最高可分24期0利率。

蝦皮購物將於10/16中午12:00開放iPhone 12預約，同時推出超殺預約優惠，即日起至10/15，於活動頁面購買「300倍放大券」，預約時憑券下單現折300元，此外，搭配舊機回收金加碼最高可享30,300元回收金，指定銀行刷卡再賺回饋，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡送最高4%蝦幣之外，購買iPhone 12單筆分期滿40,000元，再享3,200元刷卡金，最高省4,600元，3項條件皆達成的話，換算下來最高回饋35,200元。

Yahoo奇摩購物中心則推出新機搶先登記享2大好康，即日起至10/21上午10點預約登記成功者，除享有首波搶購資格及App開賣訊息推播通知，還可抽Beats urBeats3 Lightning入耳式耳機。此外，也祭出iPhone 11限時下殺、iPad及Mac超值回饋、超值配件等優惠活動。