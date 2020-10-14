喝醉殺人免囚！桃園男酒後刺死冤家無保請回...法院：當時人未死

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方2小時後在中壢區某家按摩店查獲陳男竟在睡大覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子日前在平鎮區某餐廳時向胡姓男子敬酒時被「你算什麼咖、沒資格和我敬酒」嘲諷起糾紛，陳男10日凌晨發現胡男在某快炒店吃宵夜，竟持摺疊刀猛刺胡左胸後逃逸，胡送醫急救仍不治，平鎮警方循線在某家按摩店拘捕還在呼呼大睡的陳男到案，桃檢依殺人罪嫌聲押，桃園地院法官以陳男酒後一時衝動非故意犯，裁定無保請回，桃檢依法提出抗告，地院表示，已交由高院處理。

但有資深司法人員私下透露，即使虐殺一條狗都可能被裁處重罰，難道人命不如一條狗？

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，友人發現胡中刀後趕緊報警與找救護車送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，45歲的陳姓男子10日凌晨1時許酒後經過平鎮區南豐路上某家快炒店，發現45歲胡姓男子轎車停放店前，因之前曾與胡男因敬酒問題起爭執，陳男帶著酒意一到店內發現胡與曾姓等4名工人喝酒，陳男趁胡不注意之際，持摺疊刀猛刺其左胸處1刀，行兇後隨即逃逸，曾姓友人發現胡倒地，左胸處勇處大量血跡，趕緊報警並打119請救護車將胡送醫急救，但經搶救後仍宣告回天乏術。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方將陳男依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發後，平鎮警方循線在中壢區某家按摩店查獲還在睡大覺的陳男到案，2小時內即偵破該案，並將陳男移送至桃檢偵訊，檢方以陳男有逃亡、串證之虞，且犯下本刑最輕5年以上之重罪，依殺人罪嫌將陳向地院聲押。

未料桃園地院法官以陳男係酒後行為，無法預知行為之結果，並非故意犯，難認有殺人之故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，裁定無保請回並限制住居，桃檢13日則依法提出抗告；桃園地院對檢方提出抗告表示，全案將交由高院處理。

桃園某資深司法官透露，殺人案居然被判處無保請回，法官判決理由似乎牽強，僅諭知陳男限制住居，現今社會如虐殺一隻貓狗都可能面臨重罰，何況是人，難道人命不還如一條狗？陳男持刀刺死友人，都有現場監視畫面與證人，陳男犯案後還選擇棄車改搭計程車至按摩店，顯有逃亡之事實。

桃園地院發言人張益銘指出，法官的諭知理由，是因檢察官以重罪、有逃亡之虞聲押，因此其他法定羈押理由即不該當，然而重罪並非羈押唯一要件，認為被告因酒醉行為，離開現場時是照原回家路線離去，且當時被害人尚未發生死亡之結果，認為並無逃亡事實，因此諭知限制住居、無保釋放。

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