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國慶連假悲劇！桃園9歲童隨父訪友　獨自後院玩耍跌落魚池溺斃

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▲桃園市9歲男童11日隨父親訪友，卻失足墜落後方深達2公尺魚池，被發現打撈上岸後送醫急救仍不治。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市9歲男童11日隨父親訪友，卻失足墜落後方深達2公尺魚池，被發現打撈上岸後送醫急救仍不治。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一男子11日帶著9歲兒子到龍潭區訪友，與友人聊天一陣後發現沒有兒子的聲音，到後院尋找卻未發現兒子蹤跡，擔心兒子可能失足墜落後院的魚池，打電話請消防人員協助，果然發現兒子在魚池內，但早已沒有呼吸心跳，送醫急救後仍宣告不治，悲傷的父親自責不已，意外原因仍由警方調查中。

據指出，這名名9歲男童11日雙十節連假最後一天，陪同父親到龍潭區友人家拜訪，男童獨自到後院玩耍，大人們聊了一陣子後發現，已有十餘分鐘沒聽男童聲音，男子到後院尋找未看到人，但發現後院有魚池，驚覺兒子可能掉落魚池，連忙打電話給119，消防人員到場下池打撈果然撈獲男童，但早已沒有呼吸心跳，緊急送醫急救仍宣告不治。男童的父親事後悲痛自責，直到12日下午才配合警方訊問，但依然無法接受兒子往生事實。

龍潭警方鑑識人員在現場未發現打鬥與外力介入跡象，已經報請桃園地檢署相驗。據警方初步了解，男子11日帶男童到龍潭區有人透天厝家作客，屋主後院寬敞還有一座方型魚池，大人們在客廳聊天，原本還有聽到男童嬉鬧聲音，但後來卻突然沒有聲音才驚覺有異，但悲劇已經發生。

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