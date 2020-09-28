涉詐欺西門町富豪3億遭聲押竟獲無保請回　高院發回更裁

▲涉嫌詐騙富豪吳振隆3億元的展霖生化負責人陳柏良。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

在台北市西門町擁多戶店面、身價達上百億的神秘富豪吳振隆，日前傳出遭人騙走3億元。檢方查出，綠興國際公司負責人吳旭昇、展霖生化公司負責人陳柏良，透過中間人徐國峰，以投資「牛樟芝新藥」，騙走金錢，因此對3人聲押，但台北地院卻將3人無保請回。檢方抗告，高院28日晚間將陳、徐2人部分，撤銷發回更裁。

外號「古錐董」的吳振隆以服飾業起家，之後跨足媒體產業，現為HBO代理商永鑫多媒體董事長、俊貿國際公司董事長，於2016年時將台南新永安有線電視賣出後，手握數十億現金，並在2017年初，砸下22億元買下西寧南路好樂迪大樓。2020年2月間，又以全額現金買下北市信義區、《聯合報》舊址改建的「聯合大樓」25樓戶，身價達上百億。

而媒體報導，吳旭昇、陳柏良2人於2014年間10月間，透過友人認識吳振隆後，佯稱已向北醫「生化學科」簽約合作，將研發牛樟芝新藥技術，兩年內詐騙吳振隆3億元，並在Line傳了2張「合作意向書」。吳振隆因為一直看不到研發成果，向檢調單位報案，這才知道受騙，檢調也在日前將吳旭昇、陳柏良、徐國峰等6人帶回偵訊，並對3人聲請法院羈押。但台北地院審理後，25日裁定將3人無保請回，檢方隨即抗告。

高院受理後，28日晚間做出裁定。高院初步認定，依照卷內證據資料，吳旭昇確實將陳柏良、徐國峰所提供的偽造合作意向書及虛偽之研究團隊資訊，傳送及告知予吳振隆；且陳柏良借用其他公司名義製作內容不實之契約書，並以該不實契約書向吳旭昇請款，吳旭昇再持向吳振隆出示，藉以取信，最後自吳振隆投資設立之公司取得大筆款項。而拿到錢後，陳柏良將款項挪用到其他墊款，並分配高額佣金予徐國峰。但高院認為，北院裁定僅以本件尚有部分情節待釐清，即認未符「犯罪嫌疑重大」之羈押要件，稍嫌速斷。

另外高院也認為，本件涉及鉅額資金流動，則陳柏良、徐國峰有無將此等資金藏匿境外或逃亡之虞？又其2人與吳旭昇之說詞相互間，及與卷內其他事證間，有所出入，是否亦有勾串共犯或證人之虞？如具備法定羈押事由，有無以羈押保全程序進行之必要性？高院認為這都應再為詳查。最後撤銷陳柏良、徐國峰無保請回的部分，發回北院更裁；至於吳旭昇確定無保獲釋。