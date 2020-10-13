敬酒糾紛持刀刺死人！桃園男行兇後按摩店被逮　法院竟無保請回

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方2小時後在中壢區某家按摩店查獲陳男竟在睡大覺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子日前在平鎮區某餐廳時向胡姓男子敬酒時，被嗆「你算什麼咖、沒資格和我敬酒」起糾紛，陳男因而耿耿於懷，10日凌晨陳男發現胡在平鎮區某快炒店出現，竟持摺疊刀刺向胡左胸後逃逸，胡送醫急救不治身亡。平鎮警方於2小時內在中壢區某家按摩店拘捕呼呼大睡的陳男到案，桃檢偵訊後依殺人罪嫌聲押；桃園地院則以陳男酒後一時衝動，並非故意犯，裁定後無保請回，桃檢表示將提抗告。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，友人發現胡中刀後趕緊報警與找救護車送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，45歲的陳姓男子10日凌晨1時52分酒後經過平鎮區南豐路某家快炒店前，發現45歲的胡姓男子轎車停放店前，遂到店內發現胡與曾姓等4名工人喝酒，陳男先以甩棍攻擊胡，2人扭打後現場一片混亂，友人將2人拉開時，發現胡男以手捧住左胸處倒在地上，驚覺胡被陳男以刀子猛刺1刀，陳男行兇後逃逸無蹤，曾姓友人報警並找來救護車將胡送醫急救，經搶救後仍宣告不治。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方將陳男依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方據報後根據現場附近監視畫面鎖定陳男涉有重嫌，在2小時內在中壢區某家按摩店找到呼呼大睡的陳男到案，桃園市警局局長陳國進獲悉後至平鎮警分局頒發破案獎金，慰勉有功同仁辛勞。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方2小時破案，局長陳國進頒發破案獎金。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，行兇的陳男與死者胡姓男子都是工人，雙方曾因敬酒問題起口角，陳男不滿胡常以輕視語諷刺他，甚至當面嗆陳：「你算什麼咖、沒資格跟我敬酒」，讓他在朋友間很沒面子，2人為此曾發生多次衝突。

▲桃園市陳姓男子10日凌晨持摺疊刀1刀刺死胡姓男子，平鎮警方起獲作案用之折疊刀證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方破案後將陳男押解至桃檢偵訊，檢方以陳男有逃亡、犯下本刑最輕5年以上之重罪，依殺人罪嫌將陳聲押；桃園地院法官以陳男酒後行為，無法預知行為結果，並非故意犯，難認有殺人之故意，加上無證據顯示有逃亡之虞，11日裁定無保請回並限制住居，桃檢強調將提出抗告。

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