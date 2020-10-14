美軍機深夜來台！「四邊形繞圈」巡邏6小時　飛行路徑曝光

▲ 美軍一架EP-3E電偵機自13日晚間10時至14日凌晨4時左右，現蹤台灣西南部空域。（圖／翻攝自推特／SCSPI）

記者詹雅婷／綜合報導

北京大學「南海戰略態勢感知計畫」平台發布最新航跡圖顯示，美軍一架EP-3E電偵機現蹤台灣西南部空域，自13日晚間10時至14日凌晨4時左右，以四邊形路徑繞圈，在台灣海峽南部進行巡邏。

「南海戰略態勢感知計畫」平台稍早在推特發文指出，美軍一架「AE1D91」的EP-3E電偵機13日深夜現蹤台灣西南部空域，巡邏時間達6小時後才離去。依據路徑圖，它先是從台灣南部由東向西飛行，接著轉向西北並繞圈，最終折返原路，向西飛行離去。

另據臉書粉專「台灣西南空域」貼文提到，該架電偵機一度進入我防空識別區。

USN EP-3E (#AE1D91) was busy last night from 22:00 PM of October 13 to 04:00 AM of October 14（GMT+08:00）, patrolling in circles around some particular target at the south of the #Taiwan Strait with a quadrangular path. pic.twitter.com/2PycPwRxj5 — SCS Probing Initiative (@SCS_PI) October 14, 2020