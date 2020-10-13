美國為何不給台灣有用的武器？　母豬教主曝：通訊系統被共諜出賣

▲退役中將劉湘濱認為對台灣有用的東西，如電子作戰武器，美國都不賣給台灣。圖為美軍EA-18G咆哮者電子作戰機（growler）。（圖／翻攝自美國海軍官網）



記者林彥臣／綜合報導

前陸軍副司令、退役中將劉湘濱在節目上指出，真正有用的武器，如先進的電子戰武器，美國都不賣給台灣，引發許多網友的討論。對此PTT名人「母豬教主」在PTT八卦板上回應指出，當初美國與台灣合作的「博勝案」，他在服役時負責其中一部分工作，後來這個案子就爆出共諜羅賢哲出賣博勝案的醜聞，也難怪美國人不信任台灣人。

▲母豬教主指出，當時的博勝案美國賣給台灣的一部分，就包括車載通訊設備。圖為海巡署機動雷達車。（圖／翻攝自海巡署）



母豬教主在PTT八卦板發文指出，他是前中華民國陸軍少尉，十幾年前的軍購專案「博勝案」，其中給陸軍的部分叫做「安捷專案」又叫「陸區系統」，簡單來說就是美國賣給台灣整套戰時可以用的通訊系統，整個架起來有點像手機通訊網路，車子可以載著基地台到處跑。

母豬教主形容，當年的陸軍還要爬電線桿拉線，用拐拐（77）這種爛東西通訊，所以整個博勝案在當時號稱CP值最高的軍購，因為台灣自己沒有，也不可能自己研發出來，他擔任預官時，在負責在通校寫程式，弄這些裝備的模擬器，2004年8月的《忠誠報》頭版就是他帶隊展示的特寫。

母豬教主接著指出，後來2008年就爆出共諜案，這個博勝案被陸軍少將羅賢哲拿去給阿共看光了，尤其是陸區系統，差不多都給人家了。

▲有網友認為，台灣共諜這麼多，難怪美國不賣給台灣F-35。（圖／路透社）



母豬教主怒嗆，美國賣東西給你，結果你拿去給阿共看光光，還好意思講美國不給台灣好的武器，當美國是智障嗎？

網友在推文中表示，「F-35以租代售就是怕吳斯懷們吧」、「賣給台灣好東西然後洩密給中國大陸，當美國人是傻子？」、「真的，一堆共諜，真的賣給你電子戰到時候被阿共拿去十倍奉還就gg了」、「這個是真的，賣武器給台灣有變成賣武器給中國的風險」、「不意外拉，不然為什麼美國都要賣閹割版，呵呵」、「之前還一堆白痴說為什麼不賣F-35，如果美國賣了直接被台灣共諜開到中國投誠都有可能」。