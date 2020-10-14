美將售台「無人機+百枚飛彈」等5項武器　總額估達1437億元

▲MQ-9收割者無人偵查機。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

根據《路透社》報導，多名消息人士13日透露白宮正準備向台灣出售更多先進軍事設備，包含MQ-9收割者無人偵查機，以及波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。據了解，這次軍售的總額約為50億美元（約新台幣1437億元），其中魚叉飛彈約有100枚，預計花費20億美元（約新台幣575億元）。

《路透社》報導引述8名消息人士說法指出，美國預計在11月3日大選之際提出大筆對台軍售案，白宮計畫在目前已有5項武器即將售台，且在美東時間周二（13日）通知國會，將售台MQ-9收割者無人偵查機，以及波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈。

其中一名消息人指出，這次的軍售總額約為50億美元，但美國對外軍售通常包含培訓成本與配件費用，因此很難判定具體價格。另外，國會也收到大約100枚岸置魚叉反艦飛彈的通知，價格約在20億美元左右。

路透9月間曾報導，川普政府為對北京當局增強施壓力道，已推動7個先進武器系統對台出售的程序。美東時間周一（12日），白宮已將向國會發出3項武器系統的軍售通知，待國會討論通過。

3個武器系統分別為「高機動性多管火箭系統」（HIMARS），洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產；「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），波音公司生產；還有搭載在F－16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

消息人士還透露，另外4項武器系統的售台通知尚未送交國會，但時間也已經接近，內包括水雷、反艦飛彈與無人機。參、眾兩院的外交委員會有權針對軍售案內容進行檢視或阻擋，待皆通過並通知白宮，國務院便會發布正式通知。

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）



對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，敦促美方充分認清美國售台武器問題的嚴重危害性，立即取消任何對台軍售計劃，「中方將根據形勢發展做出正當必要回應。」

趙立堅提到，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。

►美推動售台3項先進武器 陸：立即取消「將做必要回應！」

►路透：白宮再推2項對台軍售 美軍現役無人偵察機及反艦飛彈