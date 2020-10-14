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美國曝雷根備忘錄！坦言：對台軍售質與量「全取決於中國威脅」

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▲▼解放軍、習近平。（組圖／新華社、CFP）

▲美國官員警告，美方對台軍售的武器質量，將取決於中國所造成的威脅。（組圖／新華社、CFP）

記者王佩翊／綜合報導

《路透社》12日獨家報導，美國國務院已經知會國會3項新的對台軍售案，預計將於近日進行正式通知。對此，中國外交部表達強烈不滿，稱將會對此做出回應。根據《美國之音》報導，美國政府官員則提醒，前陣子解密的美國前總統雷根（Ronald Reagan）備忘錄中有提到，「美國提供給台灣的武器，其質與量皆將取決於中國構成的威脅。」

根據《路透社》獨家報導，白宮預計推動3項先進武器的對台軍售案，目前國務院已經非正式通知國會，不久後國會也將接到正式通知。而這3項準備賣給台灣的武器則包含3個武器系統分別為「高機動性多管火箭系統」（HIMARS），洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產；「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），波音公司生產；還有搭載在F－16戰機上的外部傳感器吊艙，可將影像和數據自戰機即時傳回地面站台。

▲▼圖為美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）

消息曝光後，中國外交部提出嚴厲斥責並強調將會對此做出一定回應。中國外交部發言人趙立堅13日強硬表示，美國此舉嚴重違反一中原則與中美三個聯合公報之規定，特別是「八一七公報」規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對，要求美國立即取消對台軍售計畫。

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

根據《美國之音》報導，對此，美國官員拿出前陣子剛被解析的美國前總統雷根備忘錄表示，雷根在備忘錄裡就已經提到，「只有中國願意長期承諾和平解決台灣與中國間的差異，美國才會減少對台軍售。」不僅如此，雷根還寫道，「此外，更重要的是，美國提供給台灣的武器的質與量，將全然取決與中國所造成的威脅。」

事實上，解放軍機近日多次擾台，根據我國國防部統計，2020年以來已有222架次的共機進入台灣防空識別區。

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