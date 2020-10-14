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超狂！長榮「商務艙牛肉麵」在全家就能吃到　限量1萬份開搶

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▲▼長榮空廚精製商務艙牛肉麵，全家便利商店限量販售。（圖／長榮航空提供）

▲秘製紅燒牛肉麵使用牛大骨和獨門辛香料熬製，濃郁、甘甜而不油膩，搭配寬體麵條，大口享用滿足感加倍。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

以往必須經過重重通關手續，進入機艙飛上三萬英呎高空才能享用的商務艙美食，現在走入「全家」大門就能吃到。長榮空廚與全家便利商店合作，推出三款國人最喜愛的牛肉麵美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」，限量供應僅10,000份。

長榮空廚表示，由主廚劉佳振領軍規劃製作的牛肉麵，原先僅以供應機上商務艙及貴賓室使用為主，一向深受旅客喜愛與好評。這次透過「全家」店舖LINE群組限量銷售，將可以讓民眾不用搭機也可以方便享用到機上美食。

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與全家便利商店合作推出的三款美食，分別為「秘製紅燒牛肉麵」、「銷魂清燉牛肉麵」、「空廚經典三寶麵」。其中，「秘製紅燒牛肉麵」是使用牛大骨和獨門辛香料熬製2日而成的秘製紅燒湯頭，濃郁而不死鹹、甘甜而不油膩，搭配嚴選高品質的牛腱肉，在吸附湯汁精華後更加軟嫩入味。在麵條方面特別選用寬體麵條搭配，增加扎實有勁的Q彈口感，大口享用起來更令滿足感加倍。

▲▼長榮空廚精製商務艙牛肉麵，全家便利商店限量販售。（圖／長榮航空提供）

▲銷魂清燉牛肉麵使用牛大骨及多樣新鮮蔬果文火慢燉數日，湯頭色澤清澈，滋味鮮甜甘醇、溫潤濃厚。（圖／長榮航空提供）

「銷魂清燉牛肉麵」則是使用牛大骨及多樣新鮮蔬果文火慢燉數日，細心過濾掉多餘雜質，提煉出食材最純粹的精華和最原始的天然風味；湯頭色澤清澈，滋味鮮甜甘醇、溫潤濃厚，搭配鮮嫩牛腱肉和扎實的寬麵條，共同交織出令人難忘的美妙樂章。

另一空廚的明星商品「空廚經典三寶麵」更是老饕的最愛，牛腱肉的鮮美肉質、Q嫩爽脆的牛肚和入口即化的牛筋，三種美味同時滿足。牛肚和牛筋使用蔥薑酒燒過去除腥味，佐配寬體麵條和秘製紅燒湯頭，長榮空廚傳說中的上乘之作就此誕生。

▲▼長榮空廚精製商務艙牛肉麵，全家便利商店限量販售。（圖／長榮航空提供）

▲空廚經典三寶麵有牛腱肉的鮮美肉質、Q嫩爽脆的牛肚和入口即化的牛筋，三種美味同時滿足老饕的味蕾。（圖／長榮航空提供）

長榮空廚擁有生產航餐的雄厚實力和多項國際食品安全認證，也是全世界極少數兼具微生物及液相層析串聯質譜儀（LC/MS/MS）實驗室的空廚，從採購物料、烹調、組裝到運送的每一道生產流程無一不以食安為最高原則，嚴格遵循國際衛生標準。

長榮空廚表示，此次與全家便利商店合作販售的牛肉麵，也是比照機上餐點的製程以及品管，讓消費者在品嘗美食之餘也能吃得安心。

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