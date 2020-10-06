長榮航空出新招推「安心商旅」　能客製化包位、包艙、包機

▲長榮航空出新招推「安心商旅」，提供客製化包位、包艙、包機。（圖／長榮航空提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空為因應疫情改變旅客搭機的需求，機位銷售將更加多元化，即日起提供包位、包區、包艙以及包機服務，讓企業主以及旅客在空中的旅程，能有獨立私密空間以及更安心的飛航選擇。

長榮航空表示，受Covid-19疫情影響，越來越多的商務人士或是公司行號提出包位、包區的需求，希望能與其他旅客維持更大的社交距離，因此特別規劃多元客製化機位產品供旅客選擇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

長榮航空所有機型均可提供包位、包區、包艙的服務，包位服務為買下所訂座位附近指定的位子，以確保鄰座或前後排為空位，包下的座位數不受限制；包區則是包斷該艙等的其中一整個獨立座艙區域，例如777機型商務艙有2個座艙區，旅客可以包下1個座艙區。包艙則為包下整個艙等，不論商務艙、豪華經濟艙、經濟艙，皆可一次買下該艙等所有座位，包艙服務配有專屬空服員以及獨立盥洗室。

▲長榮航空出新招推「安心商旅」，提供客製化包位、包艙、包機。（圖／長榮航空提供）

長榮航空疫情期間也將活化機隊運用，提供企業或是個人包機服務，可依日期、機型、目的等各種不同需求客製規劃，做為企業商務飛航、員工獎勵旅遊、私人活動、或是旅外僑民返鄉專機。

Covid-19疫情影響全球商業營運模式，長榮航空因應消費趨勢推出的包位、包區、包艙及包機的銷售模式，預期將會有一定的市場接受度，有需求的企業或是個人，均可透過各大旅行社或是長榮航空之企業服務專員訂位。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來