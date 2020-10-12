首度參加巧克力界奧斯卡　長榮桂冠酒店、長榮空廚雙奪亞太區金牌

▲長榮桂冠酒店由點心坊張志弘主廚領軍，榮獲世界巧克力大賽亞太區1金1銀1銅3項大獎。（圖／長榮集團提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮集團旗下的長榮桂冠酒店及長榮空廚，首度參加素有「巧克力界奧斯卡」美名的「2020世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards, ICA），即以黑馬之姿勇奪亞太區二金、二銀、二銅等六個獎項。

這次競爭激烈的亞太區參賽作品高達883件，分別來自14個國家共計148 家業者，在世界各國業界專家評審團的嚴格盲測評比下，歷時兩個月，得獎名單於本月9日出爐，並於屏東舉辦頒獎典禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年飯店及空廚業者受到疫情影響甚鉅，但長榮桂冠酒店及長榮空廚卻沒有因此而懈怠，反而更積極研發新產品並創造新商機，透過定期不設限的創意品評會，激發廚師潛能，今年也首度雙雙角逐世界巧克力大賽。

▲長榮桂冠酒店由點心坊張志弘主廚領軍，榮獲世界巧克力大賽亞太區1金1銀1銅3項大獎。（圖／長榮集團提供）



世界巧克力大賽（International Chocolate Awards, ICA）始於2012年，全球分成亞太區、比利時、美洲區、法國、英國等十幾個區域進行評選，選出區域代表後再進行全球決賽，是業界公認規模最大、評比標準最嚴謹的巧克力賽事。



亞太區向來高手雲集，並有多隊金牌常勝軍與賽，此次長榮桂冠酒店及長榮空廚在距離交件不到一個月的時間內組隊報名，以融合台灣在地食材的風味巧克力，初試啼聲即一鳴驚人。首次參賽，長榮集團即打敗日本、新加坡、馬來西亞、香港等國家的作品，其表現令人驚豔。

▲長榮桂冠酒店張志弘主廚為此次榮獲金牌作品－黑蒜頭巧克力進行脫模，展現職人工藝。（圖／長榮集團提供）

長榮桂冠酒店以「黑蒜頭巧克力」獲得金牌，「酒粕巧克力」及「百香胡椒巧克力」獲得銀獎及銅獎肯定；長榮空廚以「百香果胡椒巧克力」奪得金牌，「紹興破布子巧克力」及「山葵巧克力」獲得銀獎及銅獎。

最特別的是長榮桂冠酒店及長榮空廚技驚四座，雙雙以非巧克力專門店身分贏得同一項競賽的金牌。主辦單位世界巧克力大賽的主席馬汀‧克里斯提（Martin Christy）在頒獎典禮中表示，在這個獎項中，頒發了兩個金牌，因為有兩家分數是相同的，這是非常罕見的情況，但他的確發生了。

▲長榮桂冠酒店榮獲世界巧克力大賽得獎作品，最前排為金牌作品－黑蒜頭巧克力，後排為銀牌作品－酒粕巧克力，中間為銅牌作品－百香胡椒巧克力。（圖／長榮集團提供）

長榮桂冠酒店團隊由點心坊主廚張志宏領軍，為了讓巧克力更具有在地風味，此次的參賽作品，遍尋台灣各地食材，如雲林黑蒜頭、花蓮剝皮辣椒、西螺豆腐乳等等，期間歷經多次研發及近60餘次的調整，端出完美結合西方可可和台灣在地特色的經典之作。

獲得金牌的「黑蒜頭巧克力」就是以雲林出產的新鮮蒜頭與牛奶巧克力調製成內餡，加入牙買加蘭姆酒提味，並佐以含豐富大蒜素的黑蒜頭，巧妙打造出帶有淡淡蒜香的深沉韻味。

獲得銀牌的「酒粕巧克力」則是以法國進口鮮奶油與台酒生產的酒粕調製而成的白酒醬，並使用冠軍大吟釀清酒提味，讓巧克力帶有獨特酒香，創造甜蜜微醺的大人滋味。

獲得銅牌的「百香胡椒巧克力」，則融合南投百香果與高雄六龜胡椒粒調製成醬汁，酸與辣的味覺衝擊，以及後韻蹦出黑胡椒香氣，恰如氣勢磅礡、蜿蜒流轉的交響樂，令人回味無窮。

▲長榮空廚由吳坤霖主廚（左）領軍，搭配法籍行政主廚Stephane Lambert（中）及陳盈志糕點師（右），同樣榮獲世界巧克力大賽亞太區1金1銀1銅3項大獎。（圖／長榮集團提供）

長榮空廚團隊由主廚吳坤霖領軍，結合陳盈志糕點師及多位不同領域的主廚，在極短的時間壓力內，從前期的挑選食材到後期的研發，團隊曾接力創下連續七天七夜不眠不休，不斷品評及調整配方，透過跨世代的創意激盪，共同打造出結合台灣在地風情與法式浪漫的參賽作品。

這次獲獎的金牌作品「百香果胡椒巧克力」，選用台灣夏季盛產的百香果，搭配來自法國的行政主廚Stephane Lambert精心指導的胡椒調配，完美詮釋了台法結合的迷人風情，勇奪金牌實至名歸。

▲長榮空廚榮獲世界巧克力大賽得獎作品，右前為金牌作品－百香果胡椒巧克力，後排為銀牌作品－紹興破布子巧克力，左前為銅牌作品－山葵巧克力。（圖／長榮集團提供）

銀牌作品為「紹興破布子巧克力」，研發中雖一度被質疑，戲稱為中菜蒸魚口味，但經中餐主廚的巧思協助，吳主廚順利研發出創新細膩的好滋味，讓這款看似衝突但風味完美搭配的巧克力突破重圍奪得銀牌。

銅牌作品則是「山葵巧克力」，選用阿里山山葵，引出食材特有的迷人香氣及嗆辣感，以看似平凡卻細膩的風味，造就出不凡的成績。

長榮桂冠酒店張志宏主廚及長榮空廚吳坤霖主廚對於首度參加「2020世界巧克力大賽」亞太區競賽，就榮獲金牌、銀牌和銅牌的肯定，感到十分榮幸，除了感謝評審團的青睞、夥伴們的創新合作，特別要感謝集團和公司的全力支持。

他們的共同心願是希望能以更多台灣食材融入其作品，在全球決賽中獲得佳績，讓結合台灣特色的精品巧克力走上國際舞台，分享給台灣及全球每一位喜歡巧克力的消費者。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來