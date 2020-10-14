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台美提案「測」民進黨底線　朱鳳蓮：大是大非問題不容試探

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▲國民黨黨團總召林為洲。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨黨團總召林為洲。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導 

國民黨黨團總召林為洲6日提出涉台美關係兩項議案，最近又提議更改黨名，被外界解讀提案是在試探民進黨底線。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14日）表示，將密切關注引發輿論和社會各界諸多質疑，並且再次強調「大是大非問題不容試探。」

林為洲接連提出台美相關議案以及更改黨名，可以探討是否去掉中國國民黨的「中國」兩個字，國民黨內部有人認為，關於台美提案目的是凸顯民進黨政策不可行，只是在欺騙民眾。對此，朱鳳蓮表示，「我們看到了這樣的解讀，也看到另一種說法，這是在試探民進黨底線。我想強調的是，在大是大非的問題上是不容試探的。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮說，台灣是中國不可分割的一部分，兩岸同屬一個中國是不可改變的歷史和法理事實。我們堅決反對任何製造所謂台灣獨立、兩個中國或一中一台的分裂行徑。兩岸的事情是兩岸同胞的家裡事，絕不容許任何外來干涉。

最後，朱鳳蓮強調，大家要特別明確一點，當前造成台海局勢緊張複雜嚴峻的根本原因是民進黨當局勾連外部勢力，不斷採取台獨分裂挑釁行動，島內有識之士和負責任的政黨對此都應清醒認識、高度警惕、堅決反對。

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