八成台企營運受影響　以昆山為例..國台辦「均恢復生產」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

台灣工業總會近日發佈新冠肺炎疫情對台商投資大陸影響調查，報告指出超8成大陸台企營運受影響，超過5成台企產能未恢復到7成以上，近1成業者仍停工。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14 日）表示，「昆山現在有3700多家台資企業，均已恢復生產，沒有台企因為疫情仍然停工。」

跟據工總5日公佈「疫情對台商大陸投資影響」調查，超過8成的台商在大陸營運衰退，主要衝擊來自人流與物流滯延。另外，近8成台商未來兩年不會增加在大陸投資規模，有近3成希望轉移中國大陸產能供應。

台資企業復工情況，朱鳳蓮以昆山為例做回應。她表示，「我們可以拿大陸台資最為集中的江蘇昆山來看一看。崑山現在有3700多家台資企業，均已恢復生產，沒有台企因為疫情仍然停工。」

朱鳳蓮說，當地有關部門積極幫助相關台企解決勞動用工、產業配套、防疫物資等方面的困難，為台商返回大陸提供最大便利。當地台企積極復工復產，尤其是從事筆記本電腦、平板電腦、服務器等電子產品製造業的相關台企訂單持續增多，業績逆勢增長。

▲昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。（圖／CFP）

根據統計資料顯示，朱鳳蓮強調，「1至8月，昆山新批台資項目118個，同比增長5.4%，增資項目47個，增長27%，充分顯示廣大台商台企看好大陸、扎根大陸的信心。」面對不利的外部環境，很多台企也積極尋求拓展內需市場，參與大陸新型基礎設施建設，和大陸企業一起合資、合作並取得長足發展。

目前大陸貿易情況，根據昨13日海關總署公佈的數據，今年1至9月，兩岸貿易額是1853.8億美元，同比增長12.4%。其中大陸對台出口430.5億美元，同比上升8.2%；大陸自台進口1423.3億美元，同比增長13.7%。朱鳳蓮也回應，「從單月看，8月份，台灣對大陸出口創歷史新高，9月份，台灣對大陸出口佔台灣出口總額比重46.24%，創歷史單月第二高。有不少台資項目在大陸開工投產或增資擴產，呈現出投資金額大、科技含量高的特點。」

朱鳳蓮強調，我們現在正在加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，擴大對外開放力度，持續優化營商環境，全力推進高質量發展。今年上半年，總體減稅降費超過1.5萬億元，更多企業從中受惠。各項惠台利民措施為廣大台胞台商釋放更多利好。大陸經濟穩中向好、長期向好的態勢更加鞏固，始終是台商台企投資興業的最佳選擇和未來發展的最大機遇。