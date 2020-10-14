台間諜案已通知家屬　國台辦：涉及國家安全不公開審訊

記者魏有德／北京報導

大陸《央視》自11日起連續3日公布台諜案範例，包括李孟居、鄭宇欽、蔡金樹及施正屏等四人，犯罪動機皆為境內或境外蒐集情報造成大陸國安問題。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮強調，民進黨當局狹洋自重，頻頻製造事端，嚴重危害兩岸關係及和平穩定，「台灣有關方面不要做損害中華民族整體利益的事。」

▲大陸國台辦新聞局副局長兼發言人朱鳳蓮。（圖／記者魏有德攝）

朱鳳蓮指出，台灣間諜情報機構長期以大陸為目標，大肆進行情報竊取及滲透破壞活動，相關司法機關依法偵訊、起訴案件，保障犯罪嫌疑人及被告人訴訟的權利，「已按規定將涉案人員關押地點及情況通知家屬，聘請律師，涉及國家秘密案件，不公開審理。」

▲李孟居進入深圳拍攝武警集結畫面遭逮。（圖／翻攝央視）

不過，對於這幾名當事人遭指涉為台諜，陸委會也跳出來抨擊北京政府是惡政治操作、誣陷。陸委會連續3日透過新聞稿指出，中共透過媒體宣傳，以相關案件當事人接受其官媒採訪，在媒體上認錯、悔罪等作法，完全不符合正當法律程序，「本會也要再次表達強烈抗議，呼籲陸方應儘速停止不符正當司法程序之作法。」

▲鄭宇欽因涉嫌於捷克從事策反大陸外交人員等罪名髒大陸國安機構逮捕。（圖／翻攝央視）

根據《央視》公布的台諜案例顯示，屏東縣枋寮鄉顧問李孟居是因支援反送中行動及入境深圳偷拍武警集結而以「危害國安」罪名遭緝捕拘押候審；外傳為立委卓榮泰助理的前教授鄭宇欽則是被指控受台灣軍情局吸收，在捷克從事策反大陸外交人員等罪名被捕。

至於最新公布的蔡金樹及施正屏兩人，皆被稱為利用學術交流名義，向台灣情報人員提供有利分析的涉密情資遭逮。其中，蔡金樹更是遭法院判罰有期徒刑4年。