美推動售台3項先進武器　陸：立即取消「將做必要回應！」

▲美軍高機動火砲系統（HIMARS）火箭。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

《路透社》12日報導，美國白宮正推動售台先進武器案，已針對3項武器系統向國會發出通知，以待通過。對此，大陸外交部發言人趙立堅表示，敦促美方充分認清美國售台武器問題的嚴重危害性，立即取消任何對台軍售計劃，「中方將根據形勢發展做出正當必要回應。」

趙立堅提到，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」規定，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益，中方對此堅決反對。

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／達志影像／美聯社）



趙立堅指出，中方敦促美方充分認清美國售台武器問題的嚴重危害性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，立即取消任何對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。

趙立堅強調，中方將根據形勢發展做出正當必要回應。

根據《路透社》報導，白宮已發出非正通知的3項武器系統分別為洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS）、波音公司生產的「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM－ER），以及裝置在F-16戰機上的外部傳感器吊艙。