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上班沿路哼歌、喝蔓越莓汁　滑板大叔溜到公司「賺進57萬元」

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國愛達荷州37歲工人阿波達卡日前在抖音平台上傳一段影片，記錄自己滑板兜風去上班的路程，還一邊哼歌一邊喝蔓越莓汁，氣氛十分悠閒、輕鬆。但讓他意想不到的是，這段一時興起拍攝的影片，最後竟然賺進2萬美元（約新台幣57萬元）！

綜合外媒報導，阿波達卡（Nathan Apodaca）在馬鈴薯工廠擔任作業員，因為經濟狀況不佳，平時都是靠滑板上下班，上月25日要去上班時，臨時起意決定拍攝一段影片，記錄自己上班的沿途風景，並上傳到抖音平台。

影片中，阿波達卡穿著一件灰色帽T，他一邊溜滑板一邊哼歌，唱累了就喝一口蔓越莓汁，看起來相當快樂。然而，出乎他意料的是，這段影片一公開，隨即掀起網友熱烈關注，讓他一夕之間變成網路紅人，甚至獲得許多人的金錢援助，至今已經收到超過2萬美元的金額。

「我很高興能讓世界放鬆一分鐘。」阿波達卡表示，因為從來沒有要求過任何援助，所以沒有想到會收到這麼多錢，但這些都是大家對他的祝福，因此決定回饋給家人，除了孝親費、幫父親買車之外，還能幫女兒、女友添購一些日常用品。

有趣的是，阿波達卡不僅帶動「喝蔓越莓汁」的跟風影片，連影片中播放的背景音樂《Dreams》（搖滾樂團Fleetwood Mac）也在近日衝上iTunes排行首位。另外，同樣意外賺了一波的還有生產蔓越莓汁的公司，業者事後也送上滿滿一車的飲料表達謝意。

@420doggface208

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♬ Dreams (2004 Remaster) - Fleetwood Mac

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