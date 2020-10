上班沿路哼歌、喝蔓越莓汁　滑板大叔溜到公司「賺進57萬元」

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷/綜合報導

美國愛達荷州37歲工人阿波達卡日前在抖音平台上傳一段影片,記錄自己滑板兜風去上班的路程,還一邊哼歌一邊喝蔓越莓汁,氣氛十分悠閒、輕鬆。但讓他意想不到的是,這段一時興起拍攝的影片,最後竟然賺進2萬美元(約新台幣57萬元)!

綜合外媒報導,阿波達卡(Nathan Apodaca)在馬鈴薯工廠擔任作業員,因為經濟狀況不佳,平時都是靠滑板上下班,上月25日要去上班時,臨時起意決定拍攝一段影片,記錄自己上班的沿途風景,並上傳到抖音平台。

影片中,阿波達卡穿著一件灰色帽T,他一邊溜滑板一邊哼歌,唱累了就喝一口蔓越莓汁,看起來相當快樂。然而,出乎他意料的是,這段影片一公開,隨即掀起網友熱烈關注,讓他一夕之間變成網路紅人,甚至獲得許多人的金錢援助,至今已經收到超過2萬美元的金額。

A TikTok video of an Idaho man longboarding to work while chugging cran-raspberry juice and lip-syncing Fleetwood Mac paid off when Ocean Spray gave him a surprise gift: a cranberry red Nissan pickup. https://t.co/Kb2wJWF4yQ