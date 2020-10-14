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排5hrs才投到票！美大選提前投票人數破千萬　共和黨票倉選情激烈

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▲▼ 美國喬治亞州選民投票大排長龍。（圖／路透） 

▲喬治亞州選民投票大排長龍。（圖／路透）

文／中央社德州勒波克13日綜合外電報導

美國本屆總統大選提前投票空前踴躍，德州人今天也加入提前投票行列，擠爆在11月3日投票日前就開放的投票所。

社群媒體影片顯示，長長人龍蜿蜒前進，從門內排到門外，甚至延伸到人行道上，有人甚至為了早點投到票，投票所還沒開放就早早前來，想搶得先機。

在德州人口最多的哈立斯郡（Harris County），選務官員表示，截至今天下午，距離截止投票還有5小時前，選民已在提前投票首日投出6萬8000張選票，刷新紀錄。

昨天即已開放提前投票的喬治亞州，投票所更是盛況空前，民眾甚至要排隊5小時以上才能投下寶貴一票。根據喬州州務卿辦公室，昨天於提前投票首日有超過12萬8000人親自前往投票，打破了2016年的9萬1000票紀錄。

喬治亞州兩席聯邦參議院席次也是異常激烈。

投票權利組織表示，喬治亞州新的投票機器出了點問題，導致一些地方投票延遲，民眾因此大排長龍，與6月初選時的問題如出一轍。

根據「美國選舉計畫」（US Elections Project）編匯數據，距離大選投票日還剩3個星期之際，美國人提前投下的選票已破1000萬張，無論是親自到投票所或透過郵寄。

今年的白宮和國會掌控權之爭異常激烈，連帶推高了投票率，許多美國人為避免大選當天人潮擁擠，會有防疫上的安全疑慮，紛紛選擇提前投票。相較之下，上一屆大選提前投票沒這麼踴躍，截至2016年10月16日，只有約140萬人提前投票。

在設置於德州勒波克（Lubbock）一間雜貨店的投票所外，40歲的馬爾希（Brandon Marcy）排了45分鐘的隊，準備投給民主黨候選人拜登（Joe Biden）：「盡可能提前投票，選票才能好好被計入，這是讓今年這種瘋狂狀況落幕的最好辦法。」

▲▼ 美國喬治亞州選民投票大排長龍。（圖／路透）

58歲的威爾森（Tina Wilson）受訪時已經排了30分鐘，她準備投給共和黨候選人川普。過去她常常提前投票，而今年有鑑於疫情和投票後勤作業等疑慮，讓她更覺得有必要提前投票。

德州和喬州通常較偏向支持共和黨，但今年由於拜登在全國民調領先的情況下持續拓展新票源，這兩州選情也是異常激烈。

2016年川普以5個百分點贏得喬州，在德州則贏了9個百分點，但最近民調顯示，拜登在喬州逼近川普，在德州僅微幅落後。

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