排5hrs才投到票！美大選提前投票人數破千萬　共和黨票倉選情激烈

▲喬治亞州選民投票大排長龍。（圖／路透）



文／中央社德州勒波克13日綜合外電報導

美國本屆總統大選提前投票空前踴躍，德州人今天也加入提前投票行列，擠爆在11月3日投票日前就開放的投票所。

社群媒體影片顯示，長長人龍蜿蜒前進，從門內排到門外，甚至延伸到人行道上，有人甚至為了早點投到票，投票所還沒開放就早早前來，想搶得先機。

在德州人口最多的哈立斯郡（Harris County），選務官員表示，截至今天下午，距離截止投票還有5小時前，選民已在提前投票首日投出6萬8000張選票，刷新紀錄。

昨天即已開放提前投票的喬治亞州，投票所更是盛況空前，民眾甚至要排隊5小時以上才能投下寶貴一票。根據喬州州務卿辦公室，昨天於提前投票首日有超過12萬8000人親自前往投票，打破了2016年的9萬1000票紀錄。

喬治亞州兩席聯邦參議院席次也是異常激烈。

投票權利組織表示，喬治亞州新的投票機器出了點問題，導致一些地方投票延遲，民眾因此大排長龍，與6月初選時的問題如出一轍。

Just met a woman coming out of poll here. Waited in line since just before poll opened at 7 am and she is just now leaving. Basically hour and 45 minutes to vote here in Houston. The line is still wrapped around the building. pic.twitter.com/BTGAw0upOY — Jeremy Wallace (@JeremySWallace) October 13, 2020

Folks have been lining up to vote early at the NRG arena site in Houston since 5am. Doors open at 7am. Right now the line stretches down to the freeway. I’ll have a live interview with one of those voters coming up on @NBCNewsNow. pic.twitter.com/aV3zBg3lMu — Priscilla Thompson (@PriscillaWT) October 13, 2020

根據「美國選舉計畫」（US Elections Project）編匯數據，距離大選投票日還剩3個星期之際，美國人提前投下的選票已破1000萬張，無論是親自到投票所或透過郵寄。

今年的白宮和國會掌控權之爭異常激烈，連帶推高了投票率，許多美國人為避免大選當天人潮擁擠，會有防疫上的安全疑慮，紛紛選擇提前投票。相較之下，上一屆大選提前投票沒這麼踴躍，截至2016年10月16日，只有約140萬人提前投票。

在設置於德州勒波克（Lubbock）一間雜貨店的投票所外，40歲的馬爾希（Brandon Marcy）排了45分鐘的隊，準備投給民主黨候選人拜登（Joe Biden）：「盡可能提前投票，選票才能好好被計入，這是讓今年這種瘋狂狀況落幕的最好辦法。」

58歲的威爾森（Tina Wilson）受訪時已經排了30分鐘，她準備投給共和黨候選人川普。過去她常常提前投票，而今年有鑑於疫情和投票後勤作業等疑慮，讓她更覺得有必要提前投票。

德州和喬州通常較偏向支持共和黨，但今年由於拜登在全國民調領先的情況下持續拓展新票源，這兩州選情也是異常激烈。

2016年川普以5個百分點贏得喬州，在德州則贏了9個百分點，但最近民調顯示，拜登在喬州逼近川普，在德州僅微幅落後。

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